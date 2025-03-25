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Erdoğan: ''Bu gençliğin güçlenmesi için son 23 yıldır büyük bir gayretle çalışıyoruz''

Erdoğan: ''Bu gençliğin güçlenmesi için son 23 yıldır büyük bir gayretle çalışıyoruz''
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üniversiteli Gençlerle İftar Programı'nda yaptığı konuşmada CHP'yi hedef alarak "Kendi pisliklerini kapatmak için gençlerin arkasına sığınan korkakların ucuz siyasetine kanmayacağız. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Üniversiteli Gençlerle İftar Programı'nda konuştu. Konuşmasında muhalefetin sokak çağrısına tepki gösteren Erdoğan, "Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz. Uyanık olmanızı rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Bu gençliğin güçlenmesi için son 23 yıldır büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bu evlatlarımızın kim olduğunu unutmaması için çaba harcıyoruz. Yüksek öğrenim kurumlarımızı ve üniversite öğrencilerimizi daha iyi imkanlarla buluşturmak için yurt ve burs imkanlarımızı daha da geliştiriyoruz.

Aynı mahallede oturan gençleri birbirine düşman ettiler. Sokağı adres gösterip kavgayı körüklediler. Gençlerin arasına nefret tohumu serptiler. Sırf çıkarlarını korumak için bu ülkenin gençlerini bozuk para gibi harcamaktan çekinmediler. Hepimiz kardeşiz. Bizim bu vatandan başka gidecek yerimiz yok.

Provokasyonlara gelmeyeceğiz, öfkemize yenilmeyeceğiz. Karanlık yollara girmeyeceğiz. Kendi pisliklerini kapatmak için gençlerin arkasına sığınan korkakların ucuz siyasetine kanmayacağız. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz. Uyanık olmanızı rica ediyorum. Sizi karanlık dünyalarına çekmek isteyen ağzı ve ahlaki bozuk müptezellere karşı dikkatli olun."

 

Etiketler recep tayyip erdoğan iftar iftar programı
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