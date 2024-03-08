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Erdoğan: Bu seçim benim son seçimim

Erdoğan: Bu seçim benim son seçimim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart seçimleri ile ilgili olarak, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki TÜGVA Gençlik Buluşması öncesi TÜGVA'nın 81 il temsilcisi ile bir araya geldi.

"BU SEÇİM BENİM SON SEÇİMİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" ifadelerini kullandı.

Etiketler seçim Erdoğan 31 mart
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