Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara–Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni’nde konuştu. Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de açılacağını duyurdu.



İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Bu tarihi günde tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi, Gazi Mustafa Kemal ile birlikte kurtuluş savaşımızın bütün kahramanlarını minnetle şükranla yad ediyoruz. Şehitlerimize en samimi dualarımızı gönderiyoruz. Bu vesileyle Afrin şehir merkezinin tümüyle kontrol altına alındığının müjdesini sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Dün Çanakkale’de bizi esir etmeye çalışanlara derslerini vermiştik. Bugün sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları terör devletiyle istikbalimize göz dikenlere aynısını yapıyoruz. Elbette Çanakkale’deki mücadelenin büyüklüğü ile sınır ötesi operasyonlarımızın çapı karşılaştırılamaz. Ama ruh aynı ruhtur.

Karşımızda imansızlar vardı. Ama bizim Mehmedimizi şehadete yürüdüler. Ve şunu da biliyorlardı, eğer şehit olursam sevgililer sevgilisi peygamberime en yakın makamda olacağım. Ve şunu da biliyorlardı. “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak bilemezsiniz” Ve birkaç gündür şunu söylüyordum. Artık Afrin için zafer yakın diyordum. Allah ayetinde öyle buyuruyor. Allah’ın yardımı ve fetih yakındır, müjdele diyordu. Ve biz o müjdeye inandık. Ve fethin yakın olduğunu gördük. Bu sabah 08:30 itibariyle Mehmedimiz, ÖSO ile beraber Afrin’e girdi.

Terör örgütünün paçavraları indirildi. Türk Bayrağı ile ÖSO bayrağı direklere çekildi. Neler vardı neler. O tünelden çıkan silahları gördünüz değil mi? Ne oldu? İşe yaradı mı? Aynen 15 Temmuz gibi, 15 Temmuz’da işe yaradı mı? 251 şehit verdik ve 2 bin 193 gazimiz oldu. Ama devletimizi bu namussuzlara kaptırmadık. Şimdi de aynı şekilde 911 km sınırımız olan Suriye’de terör örgütüne asla kaptırmadık. Sınırlarımızdan devamlı bizi taciz ettiler. Devamlı bizlere roket atışı yaptılar. Şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu. Ama netice alamadılar.

Milletimiz bir asır sonra, yeniden sinesinde taşıdığı imanın büyüklüğünü göstermiştir. Rabbime bugünleri gösterdiği için hamd ediyorum. Kahraman askerlerimize ve fedakârca mücadele eden ÖSO mensubu kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Çanakkale tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin, asırlık uykusundan uyandığı, küllerinden yeniden doğduğu birlik ve beraberlik ruhunu abideleştirdiği bir topraktır. Osmanlı’nın içinden yeni bir filizin boy vermesine, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşuna vesile olmuştur. Bizim Selçuklumuz, Osmanlımız ve ardından cumhuriyetimiz vardır. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Biz buraya nereden geldik biliyor musunuz? 18 milyon kilometrekarelik bir devlettik biz Osmanlı’da. Küçüldük küçüldük, daha 1900’lü yıllarda 5 milyon kilometrekareydik. Şimdi 780 bin kilometrekareye düştük. Ve buradan asla böldürmeyeceğiz, kaptırmayacağız.

Yok PKK’ymış yok paralel devletmiş, yok şuymuş yok buymuş. Onlara inlerine gireceğiz dedik. Kaçacak delik aradılar. Suriye’ye kaçtılar. Gene kovaladık. İşte geldiğimiz nokta ortada. Ve son olarak bu sabah itibariyle 3603 teröristi etkisiz hale getirdik.

Bitiş tarihi sözleşmeye göre 2023 sonuydu. Görüşmelerimizi yaptık, görüşmeler sonunda 18 ay erken bitirerek inşallah 18 Mart 2022’de köprüyü açacağız. Bak şimdi bugün çırpınıyor deniz. Burada artık feribotlar da çalışmaz, zorluk var. Ama asma köprümüz yapıldıktan sonra artık böyle bir şey kalmayacak.