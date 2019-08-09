Erdoğan ''çay kek bedava demişti'', otopark ücreti oldu !

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi "Çay, kek bedava olacak" diye propagandasını yaptığı Millet Bahçesi'nde otoparkın ücretli olduğu ortaya çıktı.

Sözcü'nün haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 8 Aralık 2018’de açılışını gerçekleştirdiği 50 bin metrekarelik alana kurulan boğaz manzaralı Nakkaştepe Millet Bahçesi’ne araçla girişler ücretli hale getirildi.

Nakkaştepe Millet Bahçesi’ne araçla girmek isteyen vatandaşlar 5 TL ödemek zorunda kaldı. Millet Bahçesi'si otoparkının yaklaşık 1 hafta önce ücretli hale dönüştürüldüğü öğrenildi.

Üsküdar Belediyesi yetkilileri, ücretlendirmenin yaklaşık 1 hafta önce başladığını belirterek,”Araçla girmek isteyen vatandaşların sayısı fazlaydı ve yer sıkıntısı yaşanıyordu. Bu kargaşayı önlemek ve düzen sağlamak amacıyla ücretli oldu. Ayrıca orada çalışan park görevlilerin giderleri de oradan karşılanıyor” diye konuştu.