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  3. Erdoğan'ın katıldığı açılışta; Türkiye'nin acı tablosu ortaya çıktı!

Erdoğan da oradaydı... Erzak izdihamı kamerada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı 1915 Çanakkale Köprüsü açılışında vatandaşa yapılan "erzak dağıtımı" sırasında yaşanan izdiham kameralarda.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu açılış törenine katılarak halka seslenmişti. Törenden izdiham görüntüleri ortaya çıktı.

Erdoğan'ın “Tek Devlet! Tek Bayrak! Tek Millet!” şeklindeki yeminini okuduğu ve vatandaşın sözleri tekrar ettiği dakikalarda, kalabalığın arasında erzak dağıtıldığı ortaya çıktı. Gelecek Partisi Akçaabat İlçe Başkanı Okan Koç, görüntüleri “Çanakkale'de köprü açılışında bedava makarna erzak kavgası” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan görüntüde vatandaşın bir çuvalın içindeki erzakları almaya çalışırken izdiham oluşturduğu görüldü.

Törendeki konuşmasında Erdoğan, 200 liralık geçiş ücretinden bahsederken vatandaşa “Pahalı mı?” diye sormuştu. Vatandaşların bir bölümünün “Pahalı” diye karşılık vermesi dikkat çekmişti.

Etiketler Okan Koç recep tayyip erdoğan açılış 1915 çanakkale köprüsü erzak izdiham
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