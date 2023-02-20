Erdoğan deprem bölgesinde: Üçte biri oturulamaz halde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü’ndeki Konteyner Kenti ziyaret edip açıklamalarda bulundu.

MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

6 Şubat gecesinde baş gösteren büyük felaketin sonrasında Türkiye Cumhuriyeti hükümeti en kısa yoldan sizlere ulaşmak suretiyle bu büyük felaketi ortadan kaldırma çabasını göstermiştir. Çok sayıda vatandaşımız hakkın rahmetine kavuşmuştur. Rahmete kavuşanlara Allah'tan rahmet diliyorum başımız sağolsun diyorum. Yaralı kardeşlerime de hayırlı şifalar niyaz ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Ülkemizin 6 Şubat'ta ardı ardına yaşadığı deprem felaketinden bu yana 2 hafta geçti. Depremin 3. günü geldiğim Kahramanmaraş'ta felaketin büyüklüğünü bizzat yerinde müşahede ettim. Her iki depremin de merkez üssü olan Kahramanmaraş hala yaralarını sarmaya devam ediyor. Milletimize ve sizlere bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Dünyada eşi benzeri görülmemiş deprem felaketlerinin ardınan arama kurtarma faaliyetlerinde 41 binden fazla görevlimiz 3 bine yakın iş makinamız mevcut. Barınma için kullanılan çadırların sayısı 40 bini konteynerlerin sayısı 3 bini, hayatını buralarda sürdüren insanlarımızın sayısı 300 bini buldu.

Deprem bölgesinin tamamında 10 bin konteyner kurulumu tamamlandı. 65 bin konteynerin kurulumu sürüyor. Kahramanmaraş'ta da konteyner kurulacak alanlardaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kahramanmaraş'ta Mart ayı içinde 45 bin 67 konutun temelini atarak inşallah inşaasına başlıyoruz. Mart ayında 200 bin konutun inşaası için ilk adımı atıyoruz. Deprem bölgesinin tamamında ne kadar olması gerekiyorsa o seviyeye kadar çıkaracağız. 1 yıla kadar tamamı gerçekleşecek olan inşa ve ihya hareketimizi bundan önce geçirdiğimiz deprem afetlerinde nasıl gerçekleştirdiysek burada da gerçekleştireceğiz. Zemin artı 4 katı geçmeyecek şekilde inşa edilecek.

Amacımız depremle yıkılan şehirlerimizi sıfırdan inşa ederek milletimize bir daha böyle felaketlerin acısını yaşatmamaktır. Depremzedelerimiz için gerek hane bazında, gerek birey bazında gerek işletme bazında sağladığımız her destek sizlerin hakkıdır mutlaka istifade etmelisiniz. Buradan tüm Kahramanmaraşlı kardeşlerime seslenmek istiyorum. Gelin Kahramanmaraş için hemen şimdi bu şehre sahip çıkalım. Kahramanmaraş'ı ayağa kaldıralım. Geçici barınma için nereye giderse gitsin önümüzdeki yılın baharında kendi memleketinde yeniden hayatına başlamış olsun.