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Erdoğan deprem bölgesinden duyurdu: Hemen yarın başlıyor

Erdoğan deprem bölgesinden duyurdu: Hemen yarın başlıyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep İslahiye'de depremzedeler için kurulan konteyner kenti ziyareti sonrasında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta'da 287 olmak üzere toplam 1797 konutun inşa süreci hemen yarın başlıyor." dedi.

İslahiye'de depremzedeler için kurulan konteyner kenti ziyareti sonrasında açıklama yapan Erdoğan, zemin etütleri tamamlanan yerlerde ilk sözleşmelerin imzalandığını ve 200 bin konutun inşasına başlanacağını duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şehirlerimizi yeni bir anlayışla güvenli, huzurlu yerleşim yerleri haline getirmekte kararlıyız.

"Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta'da 287 olmak üzere toplam 1797 konutun inşa süreci hemen yarın başlıyor.

Şehir merkezlerimizde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeleri imzaladık

Etiketler erdoğan deprem deprem bölgesi
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