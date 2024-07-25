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Erdoğan dün açıklamıştı, belediyelere 96 milyar TL'lik tebligat gönderildi

Erdoğan dün açıklamıştı, belediyelere 96 milyar TL'lik tebligat gönderildi
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan dün "Öyle 25 kuruşa simit yok. Belediyeler borçlarını ödeyecek" diyerek düğmeye basmıştı. SGK 96 milyar TL'lik borç için harekete geçti. Belediyelere tebligatlar gönderildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü AK Parti grup toplantısında emekli maaşlarına zam yapılmasını isteyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e belediyelerin prim borçlarını hatırlatmış, “Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız, kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok. Dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı artık bunun tahsilini kaynağında yapacaktır, bunu böyle bilesiniz” demişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, belediyelerin SGK toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu belirterek, "Tüm borçlu belediyelere, herhangi bir parti farkı gözetmeksizin borç bildirimlerini gönderdik" açıklaması yaptı.

"31 Mart yerel seçimlerinden önce SGK'ye prim borçları biriken belediyelerin olduğuna dikkati çekmiş ve belediyelerin borçlarını ödemesi için bir çağrı yapmıştık" diyen Işıkhan, "Bunu sözde bırakmadık, SGK aracılığıyla tüm borçlu belediyelere, herhangi bir parti farkı gözetmeksizin borç bildirimlerini gönderdik. Bazı belediyeler bu çağrılarımızı dikkate alıp borçlarını ödeme iradesi gösterdi. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Ancak bunca uyarıya rağmen hala harekete geçmemiş olan belediyelerin sayısı da ne yazık ki oldukça fazla" ifadelerini kullandı.

SGK'nin alacaklarını tahsil etmesi gerektiğini belirten Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette bu bizim tercih ettiğimiz bir yol değil, ancak ilgili belediyelerin prim borçları artmış durumda ve her geçen gün de bu borçlar büyümekte. Bu noktada yapılması gereken neyse, usulüne uygun şekilde duruma müdahale edilmesi gerekiyor. SGK'ye olan prim borçlarının bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor. Bugün itibarıyla belediyelerin prim borçları toplam 96 milyar liraya ulaşmış durumda ve bu borcun yüzde 80'i belediye şirketlerine aittir. Esasında bu milli bir kaynaktır. Vatandaşımızın çalışarak, üreterek, alnının teriyle bütçeye kazandırmış olduğu doğal bir gelir kaynağıdır. Ve yine vatandaşlarımızın yararına kullanılması gereken bir kaynaktır. Belediye çalışanlarının emeğinin karşılığı ve gelecek yatırımları olan sigorta primlerinin ödenmeyerek bu paraların başka kalemlere aktarılması asla doğru bir yaklaşım değildir."

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