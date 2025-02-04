Erdoğan duyurdu: İŞKUR Gençlik Programı devreye alınıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, Beştepe'de yaptığı konuşmada "Üniversite öğrencileri için hazırladığımız İŞKUR Gençlik Programımızı bugün itibarıyla devreye alıyoruz. Gençlerimiz üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri bu programa dahil olabilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı"nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimize çalışmak istiyorsak millet olarak çalışmak zorundayız. Milletimizin oyu ve güveniyle göreve geldiğimizden bu yana ekonomimizi dört temel unsur üzerinde yükseltmeye gayret ettik. Türkiye'nin önündeki engelleri tek tek ortadan kaldırdık. Adil ve rekabetçi bir düzenin oluşmasını sağladık. Üretim ve istihdamı maliyemizin merkezine yerleştirdik.

Üniversite öğrencileri için hazırladığımız İŞKUR Gençlik Programımızı bugün itibarıyla devreye alıyoruz. İŞKUR Gençlik Programı ile gençlerimiz bir yandan eğitmlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecek. İŞKUR Gençlik Programı Gençlerimiz üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri bu programa dahil olabilecek. Program kapsamında katılacakları Ar-Ge faaliyetleri bilgi ve teknoloji sistemleri gibi farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazanacaklar. İŞKUR Gençlik Programı, her üniversitenin kendi öğrencisine haftalık azami 3 güne kadar katılım sağlayacak. Günlük 1083 liralık ödemeyle ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 lira, 14 gün katılacaklara yaklaşık 15 bin 162 lira destek vereceğiz. Katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini de biz karşılayacağız. Programda bu yıl 200 bin, toplamda 1 milyon öğrencinin istifade etmesini hedefliyoruz.

"İSTİHDAM ORANLARI ARTIRILACAK"

İstihdam oranları artırılacak. Çalışma hayatında fırsat eşitliği güçlendirilecek. Ayrımcılıkla mücadele edilecek. Kayıt dışı istihdamın önüne geçilecek. Son bir yılda kadın iş gücümüzü 429 bin, kadın istihdamımızı da 397 bin artırdık. 2023 Kasım'a göre iş gücümüzün 925 bin artışla 35 milyon 820 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde istihdam sayımız 986 bin artarak 32 milyon 748 bine yükseldi. Ekonomi ve ticaretteki yol haritamızı gözden geçiriyor, küresel gelişmeler doğrultusunda hedeflerimizi bu gelişmelerle uyumlu hale getiriyoruz."

İşte 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi

2025-2028 ulusal istihdam stratejisi ve eylem planlarımız içerisinde 4 temel politika alanı çerçevesinde belirlenen hedefler ve 90 eylem maddesi bulunuyor.

1- İşgücü piyasalarında yeşil ve dijital dönüşüm ile beceri uyumunun geliştirilmesi: Türkiye beceri ekosistemi güçlendirilecek. Adil geçiş politikaları oluşturulacak. İstihdam politikalarının etkinliği artırılacak.

Sektörel beceri ihtiyaç analizleriyle işgücü piyasalarında ortaya çıkan yeni fırsatların değerlendirilmesine imkan tanınacak. Sektörel beceri ihtiyaç analizleriyle işgücü piyasalarında ortaya çıkan yeni fırsatların değerlendirilmesine imkan tanınacak.

2- Kapsayıcı istihdamın geliştirilmesi: Kadınların, engellilerin ve yaşlıların istihdam oranları artırılacak. Kadın – erkek fırsat eşitliği güçlendirilecek.

Yabancı işgününün kayıtlı istihdamı desteklenecek. Kadınların işgücüne dahil olmasını desteklemek amacıyla işgücü politikaları yeniden belirlenecek. Gençlerimizin işgücü piyasasında daha etkin olması için eğitim ve istihdam arasındaki irtibat desteklenecek.

3- Sosyal koruma ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi: Çalışma hayatında temel hakların korunması sağlanacak, ayrımcılıkla mücadele edilecek, kayıt dışı istihdamın önüne geçilecek. Kayıtlı istihdamı teşvik eden birçok faaliyet gerçekleştirilecek.

4- Kırsal bölgelerde sürdürülebilir istihdamın geliştirilmesi: Ekonomik çeşitliliğin ve istihdamın artırılması ile kırdan kente göçün kontrol altına alınmasını hedefliyoruz.

15 adet eylem maddesiyle tarım sektöründe eğitim ve yayın hizmetleri etkinleştirilecek."