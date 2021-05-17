Erdoğan duyurdu: PKK'nın Suriye sorumlusu öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Terörle mücadele konusuna değinen Erdoğan üst düzey PKK’lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*PKK'nın üst düzey Suriye Genel sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı terörist, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilmiştir.

*PKK’nın en üst düzey yöneticilerinden olan Suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadının sorumluluğunu yürütmüştür.

*Çok kanlı eylemlerin faili olan bu terörist Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'nda askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur.