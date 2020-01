Erdoğan Elazığ depreminin bilançosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir, Gambiya ve Senegal ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Elazığ'daki 5.8'lik depremin son bilançosunu açıkladı. Erdoğan, 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 1607 kişinin yaralandığını, 45 kişinin ise kurtarıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika temasları öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Şu ana kadar 31 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1607 vatandaşımız da yaralandı. Kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı ise 45'tir.' dedi.

Deprem sonrası sosyal medyadaki bazı mesajlarla ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, 'Bazı, sosyal medyada aldığımız insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki, onlar çok çok ahlaksızca. 20 yıldır bu hükümet depreme yönelik ne yapmış diyecek kadar' diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Deprem için bölge halkına ve tüm milletime geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Şu ana kadar 31 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1607 vatandaşımız da yaralandı. Kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı ise 45'tir.

Yaralıların tedavisi, evleri yıkılan vatandaşlarımız için gereken tüm tedbirler alınmıştır. Yaralılarımızı ziyaret ettik, vatandaşlarımızın acısını paylaştık.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Milletimizin tüm fertlerinin deprem bölgesindeki kardeşleri ile sergilediği dayanışma her türlü takdirin üzerindedir. Bir kez daha Elazığ ve Malatya başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız ile milletimize geçmiş olsun diyorum. AFAD, Kızılay, Silahlı Kuvvetler, tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri her türlü afetten muhafaza buyursun diye de dua ediyorum.

SORU-CEVAP

(Elazığ'daki deprem sonrası hasarlı binalar) İlk etapta hasar tespit çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız sürdürecek. Malatya'da hangi mahallede hasarlar ne durumdadır, Elazığ'da da daha çok köylerde sıkıntılar var. Bunların hasar tespitini yapıp süratle buralardaki yeniden inşa çalışmalarını başlatacağız. Bunlar içinde yıkılması gerekenler varsa bunları da yıkacağız. Artçı sarsıntılar da devam ediyor. Bu konuda gecikmeye lüksümüz yok. Gecikemeyiz. Şu anda zaten 3 bakanımız orada, tüm milletvekillerimiz orada.

"TAHRİK EDEN MESAJLAR VAR Kİ, ÇOK ÇOK AHLAKSIZCA"

(Deprem sonrası sosyal medyadaki provokatif paylaşımlar) Her şeyden önce bu birlik ve beraberliğe gerçekten destek veren halkımız varken bir diğer taraftan da bunu siyasi istismar vesilesi yapan, orada millet can derdinde, bunlar mal derdinde anlayışı var ya, bunlar o anlayış ile biz buradan nasıl bir fırsat devşiririz, bunun için de bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Bazı, sosyal medyada aldığımız insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki, onlar çok çok ahlaksızca. 20 yıldır bu hükümet depreme yönelik ne yapmış diyecek kadar. Depremi durdurma şansınız var mı? Söz konusu değil böyle bir imkan.

Artık kurumlarmız bu tür olaylar karşısında çok ciddi yeteneklere sahip oldu. AFAD aynı şekilde. Kurtarma olayında da AFAD'ın çok ciddi başarılarının olduğunu gördük. Jandarma'nın çok ciddi başarıları olduğunu gördük. Bunlar bizi bir yerde memnun ediyor. Niye? Bu kadar sıkıntılı bir anda kuruluşlarımızın buraya müdahale edişi, kabiliyetleri... Umutların kesildiği yerden çıkardılar. Bu insanı gerçekten mutlu ediyor. Orada umudu kaybetmiş olanların anne, baba, yakın hepsinin umudu yaşaması bizleri yöneticiler olarak ayrıca sevindiriyor. Her ne kadar 31 vatandaşımız hayatını kaybettiyse de, öbür tarafta 1607 yaralı çıkarıldı bu tarafta. Bunların 1503'ü taburcu edildi, 104'ünün de tedavisi devam ediyor.

