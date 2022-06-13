Erdoğan enflasyonun düşeceği tarihi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada "2023 şubat ve mart aylarından itibaren bu sorunları önemli ölçüde geride bırakacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde konuştu.

Ekonomiye ilişkin mesajlar veren Erdoğan, “Aralık ve Ocak gerçekleşmeleriyle enflasyonun sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 Şubat ve Mart aylarından itibaren önemli ölçüde geride bırakmış olacağız” dedi.

İşte Erdoğan'ın enflasyon ile ilgili yaptığı o açıklama:

"İnsanlarımızın döviz altın tasarrufu alışkanlıklarını TL’ye yönlendirmek için çeşitli alternatifleri devreye alıyoruz. Rasyonel gerekçelerle izah edilemeyecek fiyat artışlarına karşı hukuki ve idari tedbirler geliştiriyoruz. Ücretlilerin gelirlerindeki azalışı telafi edecek çalışmalar yapıyoruz.

Bu çerçevede temmuz ayındaki enflasyon farklarıyla, ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. Enflasyonun geçtiğimiz aralık ve ocak gerçekleşmeleriyle sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 şubat ve mart aylarından itibaren artık bu sorunları önemli ölçüde bırakmış olacağız.”