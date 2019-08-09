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  3. 09 Ağustos 2019 11:06

Erdoğan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi oluyor

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'nin ağustos sayısında, 25 yıldır Fenerbahçe üyesi olan Erdoğan’ın Yüksek Divan Kurulu üyeliği hakkını kazandığını belirtti.

Erdoğan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi oluyor
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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'nin ağustos sayısında, 25 yıldır Fenerbahçe üyesi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yüksek Divan Kurulu üyeliği hakkını kazandığını belirtti.

Ali Koç, yazısında Fenerbahçe üyesi olarak 25 yılını dolduran AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da kutlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kulübümüze üyeliğinin 25. yılını doldurarak Yüksek Divan Kurulu üyeliği hakkını kazanıyor. Kendisini tebrik ediyor, nice 25 yıllar diliyoruz.”
 
 

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