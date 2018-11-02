Dolar frene bastı ! Yeniden 5,50 TL'nin altında
Dolar frene bastı ! Yeniden 5,50 TL'nin altında
AK Partililere ''kula kulluk yapıyorsunuz'' diyen milletvekiline soruşturma
AK Partililere ''kula kulluk yapıyorsunuz'' diyen milletvekiline soruşturma
Üniversite kampüsünde kongre binasının çatısı çöktü
Üniversite kampüsünde kongre binasının çatısı çöktü
Volkswagen'e on binlerce araç sahibinden dava
Volkswagen'e on binlerce araç sahibinden dava
Burun estetiği olmak isterken hayatını kaybetti
Burun estetiği olmak isterken hayatını kaybetti
Büyük müjde Resmi Gazete'de: Kapsamı arttırıldı !
Büyük müjde Resmi Gazete'de: Kapsamı arttırıldı !
Apple'ın CEO'sundan Türkiye için kötü haber
Apple'ın CEO'sundan Türkiye için kötü haber
Yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 02 Kasım 2018 10:36

Erdoğan Fransa'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10-11 Kasım tarihlerinde Fransa’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM