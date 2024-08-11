Erdoğan hakkında suç duyurusu: ''Cibiliyetsiz'' , ''Ev zencileri''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın kullandığı "cibiliyetsiz" ve "ev zencileri" ifadeleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Hamas lideri İsmail Haniye için yas ilan edilmesini eleştirenlere "Bazı cibilliyeti bozuk olanlar bizim ona gösterdiğimiz o ilgiyi hazmedemedi" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu.

HKP MYK üyesi Adnan Okur, "Bu suç duyurumuzdan da belki bir sonuç alamayacağız ama en azından tarihe bir kez daha kayıt düşeceğiz, not düşeceğiz. Ve mutlaka bir gün, bu hakaretleri halkımıza durmaksızın yağdıranlar; emri sadece hukuktan ve vicdanından alan tarafsız ve bağımsız yargıçlardan, savcılardan oluşan mahkemelerin karşısına çıkacak" dedi.

HKP avukatları, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında "hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarını işlediğini ifade ederek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan HKP MYK üyesi Adnan Okur, "Tayyip Erdoğan, kendine biat etmeyen, kendine alkış tutmayan, kaçak sarayındaki saltanatını desteklemeyen, yaptıklarını, söylediklerini onaylamayan, laik cumhuriyet düşmanlıklarına karşı duran, milyonları durmaksızın aşağılıyor, onlara hakaretler yağdırıyor" dedi.