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Erdoğan ''halk devrimi'' dedi, muhalefeti hedef aldı

Erdoğan ''halk devrimi'' dedi, muhalefeti hedef aldı
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AK Parti'nin Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi için "Suriye'de kelimenin tam anlamıyla bir halk devrimi gerçekleşti" derken CHP'yi ve CHP lideri Özel'e de "Baas düşünce CHP de mi kaybetmiş oldu? Bunu açıkla" diyerek seslendi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

"Esed kuyruğunu kıstırıp bir gecede Şam'dan kaçmak zorunda kaldı" diyen Erdoğan, Suriye'de yaşananların bir halk devrimi olduğunu savundu.

"TAM ANLAMIYLA BİR HALK DEVRİMİ"

Erdoğan, "61 yıllık katliamın ardından Baas rejimi tarihe karıştı. Suriye'de kelimenin tam anlamıyla bir halk devrimi gerçekleşti. suriyeli kardeşlerimiz Türkiye'ye en samimi duygularla teşekkür ediyor, dua ediyor" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'E: BAAS DÜŞÜNCE CHP DE Mİ KAYBETMİŞ OLDU?

'Suriye' gündemi üzerinden CHP'yi de hedef alan Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'e seslendi.

Erdoğan, "CHP yönetiminin Baas diktatörlüğüne bu kadar sempati beslemesinin nedeni nedir? Baas düşünce CHP de mi kaybetmiş oldu? Bunu açıkla" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

 Bizim kongrelerimiz düğün gibidir, şölen gibidir, bayram gibidir. Erzurum'un bütün vefakar insanlarına selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. 31 Mart seçimlerinde bize bir kez daha sahip çıktığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum.  Erzurum'un hak ettiği yere gelmesi için elimizden geleni yapacağız.

Erzurum'un irtifa kaybına gönlümüz razı gelmez. Erzurum'u dünyaya açmamız lazım. Erzurum, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 yılı turizm başkenti seçildi. Bu önemli organizasyonun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Erzurum'a modern bir spor tesisi kazandırmak istediğimizi söylemiştim. 20 bin kişilik stadyumu programa aldık, hazırlıkları tamamladık. Yakında yapımına başlayacağız.

Etrafımızdaki olaylarda savaşlardan elbette ülkemiz de etkileniyor. Türkiye tüm bu kargaşanın ortasında istikrar adası olarak takdir topluyor, kilit ülke olarak öne çıkıyor.  Etrafımızdaki yangının ülkemize sıçramasına asla müsaade etmedik. Dengeli, itidalli ve hakkaniyetli politikalarla bütün bu muhataralı süreçleri başarıyla yönettik, yönetmeye de devam ediyoruz.

Türkiye'yi güzel günler bekliyor. Milletçe biraz daha sabredersek hedeflerimize çok yaklaşmış olacağız. Türkiye Yüzyılı’nın parlak yıllarını hep beraber idrak edeceğiz.

61 yıllık katliamın ardından Baas rejimi tarihe karıştı. Suriye'de kelimenin tam anlamıyla bir halk devrimi gerçekleşti. Suriyeli kardeşlerimiz Türkiye'ye en samimi duygularla teşekkür ediyor, dua ediyor.

Neymiş Suriye halkının arkasında emperyalistler varmış. Akla mantığa sığmayan bir sürü zırvayı sıralayarak siyaset yaptıklarını sanıyorlar. Suriye'deki güya büyük oyunu hemen çözüveriyorlar. Diplomasi tıpkı siyaset gibi akıl, ister öngörü ister. Diplomasi 10 hamle sonrasını hesaplamayı gerektirir. Kendi adımlarınızla birlikte rakiplerinizin adımlarını dikkate almak her türlü senaryoya hazırlıklı olmalısınız. 

22 yıl boyunca milletimiz başını yere eğdirmedik. Her zaman bin düşündük, bir söyledik. Muhalefetin eski genel başkanı gibi ülke ülke dolaşıp Türkiye'yi şikayet edenlerden olmadık.

Sığınmacıları seçim malzemesi olarak kullanacak kadar vicdanını kaybedenler oldu. CHP ne dedi, "biz sizi gelir gelmez tekrar Suriye'ye göndereceğiz". Biz ne dedik, "biz ensarız bu muhacir kardeşlerimizi de göndermeyeceğiz". Yere göğe sığdıramadıkları Baas rejiminin çirkin yüzü hapishane denilen ölüm kamplarında tek tek ortaya çıkıyor. Ne CHP'nin eski genel başkanı ne Özel, sığınmacılar konusunda bir öz eleştiri yapmıyor. Neden Esed'den medet umduklarını izah edemiyorlar. CHP yönetiminin Baas diktatörlüğüne bu kadar sempati beslemesinin nedeni nedir? Baas düşünce CHP de mi kaybetmiş oldu. Bunu açıkla.

Muhalefetin kışkırtmalarına rağmen Suriye krizinde ne kadar isabetli davrandığımızı bugün daha iyi görüyoruz. Kardeşlik ve komşuluk görevini hakkıyla yerine getirdik. Bugün Şam Büyükelçiliğimizi faaliyete geçiriyoruz. Suriye halkının yanında olacağız. Muhalefet boş işlerle uğraşırken biz Erzurum'a 411 milyar liralık kamu yatırımı yaptık.

Etiketler recep tayyip erdoğan CHP özgür özel ak parti Suriye halk devrimi
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