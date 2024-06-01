  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erdoğan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113. yıl dönümünü kutladı

Erdoğan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113. yıl dönümünü kutladı

Erdoğan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113. yıl dönümünü kutladı
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113. yıl dönümünü, "Dünyanın ilk havacılık teşkilatlarından biri olan, Gök Vatan'ımızı kahramanca koruyan Türk Hava Kuvvetlerimizin 113. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum" sözleriyle kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113. yıl dönümünü dolayısıyla mesaj paylaştı.

“113. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ TEBRİK EDİYORUM”

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Dünyanın ilk havacılık teşkilatlarından biri olan, Gök Vatan'ımızı kahramanca koruyan Türk Hava Kuvvetlerimizin 113. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Hava şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, görevini başarıyla sürdüren Hava Kuvvetleri mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum."

Etiketler kutlama Erdoğan türk hava kuvvetleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kamuda mesai ve izin sistemi değişti Kamuda mesai ve izin sistemi değişti Midyeci - pilavcı kavgasında ortalık karıştı; polis memurunu azarlayıp kovdu Midyeci - pilavcı kavgasında ortalık karıştı; polis memurunu azarlayıp kovdu 33 kadının katiliydi... Seri katile hapishanede infaz 33 kadının katiliydi... Seri katile hapishanede infaz Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten çılgın doğum günü partisi Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten çılgın doğum günü partisi Bu bir rekor: 13 yıldır, 18 kez sınava girdi ama başaramadı Bu bir rekor: 13 yıldır, 18 kez sınava girdi ama başaramadı Mansur Yavaş için ''adaylığa hazırlanıyor'' iddiası Mansur Yavaş için ''adaylığa hazırlanıyor'' iddiası Sakarya'da kimyasal panik: Geceyi sokakta geçirdiler, AFAD ve Valilik'ten açıklama geldi Sakarya'da kimyasal panik: Geceyi sokakta geçirdiler, AFAD ve Valilik'ten açıklama geldi Seçim kazandıracak/kaybettirecek anket sonucu açıklandı Seçim kazandıracak/kaybettirecek anket sonucu açıklandı MEB'ten mezuniyet törenleri için yeni kurallar MEB'ten mezuniyet törenleri için yeni kurallar 51 kişi ölmüştü... Sanık avukatı Ersan Şen'e böyle tepki gösterdiler 51 kişi ölmüştü... Sanık avukatı Ersan Şen'e böyle tepki gösterdiler