Erdoğan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113. yıl dönümünü, "Dünyanın ilk havacılık teşkilatlarından biri olan, Gök Vatan'ımızı kahramanca koruyan Türk Hava Kuvvetlerimizin 113. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum" sözleriyle kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113. yıl dönümünü dolayısıyla mesaj paylaştı.

“113. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ TEBRİK EDİYORUM”

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Dünyanın ilk havacılık teşkilatlarından biri olan, Gök Vatan'ımızı kahramanca koruyan Türk Hava Kuvvetlerimizin 113. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Hava şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, görevini başarıyla sürdüren Hava Kuvvetleri mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum."