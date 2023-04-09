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Erdoğan, İbrahim Tatlıses'e 5'inci kez reddetti

Erdoğan, İbrahim Tatlıses'e 5'inci kez reddetti
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Daha önce AK Parti'den 4 kez milletvekili adayı olmak için başvuruda bulunan İbrahim Tatlıses, 5'inci denemesinde de listeye giremedi.

Daha önce AK Parti'den milletvekili olabilmek için 4 kez aday adayı olan İbrahim Tatlıses, beşinci denemesinde de başarısız oldu. AK Parti'nin Şanlıurfa listesinde yer alan 14 kişi arasına İbrahim Tatlıses giremedi.

AK Parti'nin Şanlıurfa listesinde şu isimler yer aldı:

Bekir Bozdağ
Abdülkadir Emin Önen
Abdürrahim Dusak
Mehmet Ali Cevheri
Cevahir Asuman Yazmacı
İbrahim Eyyüpoğlu
Hikmet Başak
Mehmet Faruk Pınarbaşı
Mahmut Kaçar
Nihat Kılıç
Emre Karaçizmeli
Mehmet İlhami Günbegi
Abdullah Aksak
Abdürrahim Toru

Etiketler ak parti ibrahim tatlıses recep tayyip erdoğan adaylık
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