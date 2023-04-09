Erdoğan, İbrahim Tatlıses'e 5'inci kez reddetti

Daha önce AK Parti'den 4 kez milletvekili adayı olmak için başvuruda bulunan İbrahim Tatlıses, 5'inci denemesinde de listeye giremedi.

Daha önce AK Parti'den milletvekili olabilmek için 4 kez aday adayı olan İbrahim Tatlıses, beşinci denemesinde de başarısız oldu. AK Parti'nin Şanlıurfa listesinde yer alan 14 kişi arasına İbrahim Tatlıses giremedi. AK Parti'nin Şanlıurfa listesinde şu isimler yer aldı: Bekir Bozdağ

Abdülkadir Emin Önen

Abdürrahim Dusak

Mehmet Ali Cevheri

Cevahir Asuman Yazmacı

İbrahim Eyyüpoğlu

Hikmet Başak

Mehmet Faruk Pınarbaşı

Mahmut Kaçar

Nihat Kılıç

Emre Karaçizmeli

Mehmet İlhami Günbegi

Abdullah Aksak

Abdürrahim Toru