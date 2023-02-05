Erdoğan için demedikleri söz kalmadı!

İngiliz The Economist, Alman Stern ve ABD merkezli Foreign Policy'nin ardından İngiliz The Guardian'da da Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan için çok ağır ifadeler yer alan bir analiz yayımlandı.

Türkiye ile İsveç arasında NATO üyelik görüşmeleri devam ederken başlayan kriz dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor.

İngiliz The Economist, Alman Stern ve ABD merkezli Foreign Policy'nin ardından The Guardian da tepki çeken bir Türkiye analizi ile okurlarının karşısına çıktı.

Makalenin yazarı Simon Tisdall yazısına “Türkiye'nin iki yüzlü 'padişahı' batının dostu değil” başlığını atarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef aldı.

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini bir iç siyaset malzemesi haline getirdiğini iddia eden Tisdall, “Türkiye'nin NATO üyeliğini iç siyasi amaçlar için kullanmak, tipik bir Erdoğan kumarıdır” yorumunda bulundu.

Yazıda, “İki yüzlü Erdoğan’ın Batı’nın dostu olmadığını kabul etmenin ve ona göre cezalandırmanın zamanı gelmedi mi” ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan'ın izlediği Rusya politikasını “iki yüzlü” olmak ile itham eden yazar, Türkiye'nin NATO üyesi Yunanistan'a karşı saldırgan bir politika izlediğini öne sürdü.

The Guardian'ın manşetine AK Parti’den Numan Kurtulmuş tepki gösterdi. Kurtulmuş paylaşımında "Yükselen Türkiye’den korkmaya devam edin" ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise konuya ilişkin "Her zaman olduğu gibi milletimizin iradesine çarpıp çöp olacaklar" dedi.

İşte o makalenin tamamı:

"Türkiye’nin, Batı’nın 'hayati öneme sahip stratejik bir müttefiki' olduğu, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg gibi insanların öne sürdüğü türden bir söylem. Şimdiye kadar sürdürülen bu eski tabir artık gerçekleri yansıtmıyorsa? Ya Türkiye’nin lideri bunu kullanarak yalancı bir ortaklık bahanesiyle Batı’nın çıkarlarına ihanet ediyorsa? Bu lidere bir zaaf, bir tehdit hatta dışlanmış bir düşman olarak davranılması gerekmez mi?

Coğrafya değişmiyor. Türkiye, Avrupa, Asya ve Orta Doğu’yu birbirine bağlayan bir kavşakta önemli bir etkiye hakim durumda. Ancak, Türkiye’nin -asabi padişahı- Cumhurbaşkanı'nın 20 yılı aşkın zamandır ülkesinde ve dışarıda izlediği giderek saldırganlaşan, otoriterleşen ve hizipçi politikalar, uzun süredir var olan varsayımları altüst etti. Batı’nın güvenilir bir müttefiki olarak Türkiye’nin güvenilirliği ve yararlılığı hemen hemen sona erdi.

Türkiye’nin en önemli seçimleri hararetli bir dönüm noktasına doğru ilerlerken ve Batı demokrasileri Rusya Devlet Başkanı Putin yüzünden Ukrayna’da ve İran’da, Suriye’de İsrail-Filistin’de kritik seçimler yapmayı değerlendirirken, bu ikilemler tek bir temel soruya bağlanıyor; iki yüzlü Erdoğan’ın Batı’nın dostu olmadığını kabul etmenin ve ona göre cezalandırmanın zamanı gelmedi mi?

Erdoğan’ın İsveç’in NATO’ya katılma girişimini engellemesi, hasmane tutumun en son ve en korkunç örneği. Erdoğan, Stockholm’ün militan Kürt örgüt PKK “teröristlerini” barındırdığını iddia ediyor. Gerçekte ise vetosunun nedeni, seçimlerden önce HDP’nin kapatılmasına yönelik yasal hamleler de dahil olmak üzere uzun süredir var olan Kürt karşıtı kan davasından kaynaklanıyor. NATO anlaşmazlığı, şimdi bir dizi Kur’an yakma, diplomatik protestolar ve şiddet dolu misillemeler arasında patlama tehlikesi barındırıyor.

Erdoğan ayrıca, İsveç’ten, başarısız darbe girişimini desteklemekle itham ettiği Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş de dahil siyasi mültecileri iade etmesini istiyor. Gazetecileri hedef alan sindirme taktikleri, kamuoyu tartışmalarını bastırmak, anayasayı manipüle etmek, hakimlere boyun eğdirmek, orduyu ve kamu kurumlarını tasfiye etmek ve fiili tek adam rejimini güçlendirmek için darbe sonrası daha geniş kapsamlı hamlelerin bir parçasını oluşturuyor.

“UKRAYNA’YLA İLGİLİ YAPTIRIMLARI KABUL ETMİYOR VE KÖSTEK OLUYOR”

Türkiye’nin NATO üyeliğini iç siyasi amaçlar için kullanmak, tipik bir Erdoğan hamlesi. Ancak bu hamle, İsveç’in (ve Finlandiya’nın), Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra savunmalarını güçlendirmeye yönelik meşru taleplerinin önüne engel çıkarırken NATO’nun birlik ve kararlılık çabalarını da baltalıyor. Bu, Erdoğan’ın, NATO ortakları yerine Moskova tarafında yer aldığı ilk hamle değil.

Türkiye Cumhurbaşkanı, Ukrayna’yla ilgili yaptırımları kabul etmiyor ve köstek oluyor. Türkiye’nin Rusya ile ticareti işgalden sonra geçen altı ayda yaklaşık yüzde 200 büyüdü. Rus hava savunma füzeleri satın alması, onları NATO güçleri için tehdit olarak gören Washington’u kızdırdı. Ukrayna ara bulucusu gibi tavır takınması, Putin’in barışla ilgileniyormuş yalanını sürdürmesine yardım ediyor.

Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyine yeni bir silahlı işgal planı, ABD’nin önderlik ettiği, Esad karşıtı demokratik muhalefeti destekleme ve İslamcı terörü defetme çabalarına da ters düşüyor. Aslında, Suriye ve Irak sınırına yönelik istikrarsızlaştırıcı saldırı ve işgaller, Erdoğan’ın Kürtlere yönelik saplantılı savaşının bir başka uzantısı niteliğinde. Şam ile olası yakınlaşması, Batı’nın güvenlik politikalarına daha da zarar veriyor.

Erdoğan’ın Putin ile tiksindirici anlamsız konuşmaları, Ukrayna hakkındaki ikiyüzlülüğü, yeni Osmanlıcılığı ve aralıklı olarak NATO üyesi Yunanistan’a yönelik saldırganlığı kötü niyetin bir kanıtı olarak yeterli değilse o zaman ülkesinin demokrasisine karşı olan savaşını düşünün. İnsan hakları ihlalleri bir yana Erdoğan, Türkiye ekonomisini büyük bir karmaşaya soktu. Enflasyon yüzde 58 oranında, hayat standartları düştü. 18 ila 25 arasındakilerin yüzde 70’ten fazlası başka bir yerde yaşamayı tercih ettiğini ifade ediyor.

Normal bir demokratik yarışmada, böyle bir beceriksizlik Cumhurbaşkanlığına ve AK Partinin TBMM çoğunluğunu kaybetmesine mal olurdu ama Erdoğan, normalin dışında. Son haftalarda, asgari ücreti yüzde 55 artırdı, emeklilik yaşını düşürdü, kamu sektöründeki maaşları artırdı ve kredileri genişleterek borç affı getirdi. Tüm bunlar, oy kazanmaya yönelik devlet tarafından finanse edilen girişimlerdir.

Aynı zamanda Erdoğan, rakiplerini saf dışı etmeye kararlı görünüyor. HDP’nin en bilinen lideri Selahattin Demirtaş hâlâ cezaevinde. Erdoğan istediğini yaptırırsa, yakında Demirtaş’a İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılabilir.

“ANKARA’NIN HUYSUZ PADİŞAHI”

Devlet kontrolündeki medyanın sorgulamadığı ve korku atmosferiyle gizlenen seçim rüşvetleri ve siyasi entrikalar, Erdoğan’ın bir başka zaferine işaret ediyor. Altı muhalefet partisi, Millet İttifakı adında bir ittifak kurarak geçen hafta, diğer şeylerin yanı sıra cumhurbaşkanının yetkilerinin kısıtlanacağı taahhüdünde bulundukları bir manifesto yayımladı.

Ancak henüz bir aday hususunda anlaşmaya varamadılar. Anketler, HDP olmadan da Meclis çoğunluğunu ele geçiremeyeceklerini gösteriyor.

Bütün bunlar bizi asıl soruya geri götürüyor; Batı demokrasileri, tekrar kazandığını farzedersek, Erdoğan'la ilgili ne yapacak? Kişisel yaptırımlar da dahil olmak üzere daha fazla yaptırım bir olasılık. ABD’li senatörler, NATO’yu sabote etmeye devam ederse Ankara'nın, Biden’ın söz verdiği F-1 savaş uçaklarından mahrum kalabileceğini öne sürüyorlar. AB üyelik müzakereleri de resmen süresiz olarak durdurulabilir. Yine de Erdoğan’ın dikkatini çekmek için cezalandırıcı önlemlerin daha da ileri gitmesi gerekecek.

Aşırı temkinli, riskten kaçınan Biden ve Stoltenberg, eski, geçerliliğini yitirmiş düşünceleri bir kenara bırakmalı. Erdoğan’a, NATO’nun, kuralların yanında bir değerler topluluğu olduğu hatırlatılmalı; İsveç ve Finlandiya’nın 30 üyenin oyuyla ittifaka katılması sağlanmalı ve gerekirse Türkiye’nin üyeliği askıya alınmalı.

Türkiye zorlu bir çevrede bulunuyor. Hiç kimse, liderlerinden barış ve sevgi beklemiyor. Yine de değerli bir müttefik olabilir. Ama Türkiye vazgeçilmez değil. Gerekirse, Batılı demokrasiler, o olmadan da güven içinde yaşayabilir. Ta ki Ankara’nın huysuz padişahı nihayet görevden alınana kadar.”

AK Parti’DEN SERT TEPKİ

The Guardian'ın skandal manşetine AK Parti’den tepki geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

The Economist, Stern, Bloomberg, Foreign Policy'nin ardından The Guardian'da Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan hakkındaki antidemokratik ifade ve çağrılar asla kabul edilemez. Şiddetle kınıyor, reddediyoruz.

Avrupa'nın ve Batı'nın her yanını saran İslam düşmanlığına, Türkiye karşıtlığına ses çıkarmayanların terör örgütlerinin diliyle ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza saldırmaları, her geçen gün dozu artan bu ikiyüzlü yaklaşımları Türkiye'nin doğru yolda olduğunun açık bir göstergesidir.

The Guardian'da ülkemiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında yayınlanan yazı; gazetecilik ve diplomasi ilkelerini çiğneyen, nefret esaslı ahlaksız bir tetikçi "muhabir"in hezeyanlarıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında Türkiye Cumhuriyeti'ne, demokrasisine ve halkına yönelik bu menfur ve küstah dili sahibine iade ediyor ve yükselen Türkiye'den korkmaya devam edin diyoruz.

BİR TEPKİ DE ÖMER ÇELİK'TEN: DAR KAFALI YAKLAŞIMLAR

Seçim yaklaşırken Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi hedef alan yayınlar yine sıraya girdi. Bunların hepsi sadece kara propagandadır. Her zaman olduğu gibi milletimizin iradesine çarpıp çöp olacaklar.

On yıllar evvel darbe yaptırarak Türkiye'ye yön verenler, tamamen etkisiz hale geldiler. O nedenle şimdi yayın faaliyeti, analiz ve propaganda gibi kanallar üzerinden etki yaratabileceklerini sanıyorlar. Ucuz yöntemler ve dar kafalı yaklaşımlar dışında oyuncakları kalmadı.

Sandık yaklaştıkça bu kara propagandaların ve siyasi hayatımızı etki altına çalışmaya çalışan şebekelerin sayısı artacak. Hiçbirinin zerre kadar değeri ve etkisi yok. Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyaseti ve milletimizin iradesi bu şebekelere gerekli cevabı vermeye devam ediyor.

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