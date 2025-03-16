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Erdoğan ile Trump görüştü; işte 2 liderin görüştüğü konular

Erdoğan ile Trump görüştü; işte 2 liderin görüştüğü konular
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüğü görüşmede de Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındığı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuşarın ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki müttefik olarak Türkiye ve ABD’nin iş birliğini yeni dönemde dayanışma içerisinde, sonuç odaklı ve samimi bir şekilde ilerleteceklerine inancının tam olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel ve küresel gelişmelerin Türkiye ile ABD arasındaki istişareleri her konuda artırmayı gerekli kıldığını, ABD Başkanı Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için kararlı ve doğrudan inisiyatif alan adımlarını desteklediklerini, Türkiye’nin savaşın en başından beri adil ve kalıcı barış için gayret gösterdiğini ve buna devam edeceğini belirtti. Suriye’de istikrarın yeniden sağlanması, yeni yönetimin işlevsel kılınması ve normalleşme için Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına birlikte katkı sunmalarının önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun Suriyelilerin yeniden yurtlarına geri dönmelerine imkan sağlayacağını ifade etti.

ABD’den yeni dönemde teröre mücadele konusunda Türkiye’nin çıkarlarını gözeten bir anlayışla adımlar beklendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayii alanında iki ülkenin iş birliğini geliştirmek için CAATSA yaptırımlarının sonlandırılması, F-16 tedarik sürecinin neticelendirilmesi ve F-35 programına Türkiye’nin yeniden katılımı konularının sonuçlandırılmasının gerekli olduğunu belirtti. (DHA)

DHA

Etiketler recep tayyip erdoğan donald trump görüşme telefon görüşmesi
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