Erdoğan İmamoğlu sorusunu yanıtsız bıraktı

Bugün partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, TBMM'den ayrılırken gazetecilerin "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yarışmaya ne dersiniz" sorusunu yanıtsız bıraktı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin grup toplantısı için TBMM'deydi. AK Parti'nin Grup Toplantısı'nda TÜSİAD'ın iktidara yönelik eleştirilerinden, CHP'ye, kamuoyunda büyük yankı bulan soruşturmalardan ekonomiye yönelik eleştirilere tepki gösteren Erdoğan'ın önü TBMM'den ayrılırken gazeteci ordusu tarafından kesildi. Erdoğan'a grup toplantısının ardından basın mensupları tarafından "İmamoğlu ile yarışmaya ne dersiniz? sorusu yöneltildi. Erdoğan, soruyu yanıtsız bıraktı.