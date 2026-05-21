Erdoğan İmzaladı; bayramda kamunun köprü ve otoyolları ücretsiz, geçiş garantililer ücretli!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı'nda KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar 26 Mayıs'tan, Marmaray ve İZBAN gibi hatlar ile belediye otobüsleri ise 27 Mayıs'tan itibaren ücretsiz olacak. Ancak geçiş garantili özel sektörün işlettiği otoyol ve köprüler ücretli olacak...

Milyonlarca vatandaşın seyahat planlarını doğrudan etkileyecek olan Kurban Bayramı ulaşım kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, bayram tatili süresince kamuya ait köprü, otoyol ve şehir içi raylı sistemler ile toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Ancak uygulamanın otoyollar ve şehir içi ulaşım için farklı günlerde başlaması dikkat çekiyor.

Şehirler Arası Yollarda Ücretsiz Geçiş 26 Mayıs'ta Başlıyor

Haber3.com'un Resmi Gazete detaylarından derlediği bilgilere göre; memleketlerine veya tatil beldelerine doğru yola çıkacak sürücüler için Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğu altındaki otoyollar ile Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 26 Mayıs Salı günü saat 00.00'dan itibaren ücretsiz olacak.

Bu uygulama 30 Mayıs 2026 saat 24.00'e kadar devam edecek.

Aman Dikkat: 'Yap-İşlet-Devret' Projeleri Hariç!

Sürücülerin bayram trafiğinde mağduriyet yaşamaması için en kritik detay ise istisna tutulan yollar. Karara göre "yap-işlet-devret" modeliyle özel şirketler tarafından işletilen otoyollar ve köprüler (örneğin Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İzmir-İstanbul Otoyolu vb.) ücretsiz geçiş kapsamının dışında yer alıyor. Vatandaşların rotalarını oluştururken bu ayrımı dikkate almaları büyük önem taşıyor.

Şehir İçi Toplu Taşımada 27 Mayıs Detayı

Sadece şehirler arası seyahat edenler değil, bayramı bulunduğu şehirde geçirip akraba ziyareti yapacak olan vatandaşlar da uygulamadan faydalanacak.

Ancak şehir içi toplu taşıma için ücretsiz tarife bir gün sonra, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00'da başlayacak ve yine 30 Mayıs Cumartesi gecesi saat 24.00'te sona erecek.

Bu kapsamda büyükşehirlerdeki dev ulaşım ağları olan Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri bedava olacak. Ayrıca tüm il ve ilçe belediyeleri ile bunların kurdukları işletmelerce yürütülen otobüs, metro, tramvay ve vapur gibi toplu taşıma hizmetlerinden de ücret alınmayacak.