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Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü.

Abone olİletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İSRAİL'İN SALDIRILARI ELE ALINDI

Görüşmede Türkiye ile İspanya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik katliamlarının bir an önce durdurulması ve İsrail’in uluslararası hukuka uymaya zorlanması gerektiğini belirtti.

ERDOĞAN, İSPANYA'NIN FİLİSTİN'İ DEVLET OLARAK TANIMA KARARINI TAKDİRLE KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya’nın Filistin’i devlet olarak tanıma kararını takdirle karşıladığını, bu adımın hem bölgede barış ve adaletin tesisine hem de iki devletli çözüm çabalarına güç katacağına inandığını ifade etti.

Etiketler Erdoğan görüşme ispanya
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