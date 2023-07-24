Erdoğan Kabine sonrası açıkladı: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni haftanın ilk gününde ekonomi, iç ve dış siyaset ile memur ve memur emeklisi maaşları için toplandı. Erdoğan kabine sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.50'de başladı. Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Türkiye'yi hedefleriyle buluşturma mücadelemiz hız kesmeden sürüyor. Son Kabine toplantımızdan bu yana yine yoğun bir mesai içinde çalışmalarımıza devam ettik. 7 Temmuz'da Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy'i ülkemizde ziyaret ederek gündemimizdeki konuları ele aldık. Savaşın sona erdirilmesine yönelik önerilerimizi paylaşarak bu doğrultuda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu vurguladık.

2024 SEÇİMLERİ

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz başarıyı 31 Mart 2024 seçimleriyle tahkim etmek istiyoruz. Hükümet ile yerel yönetimler arasındaki uyumun kıymetini her geçen gün daha net bir şekilde görebiliyoruz. Milletimizin de desteğiyle inşallah bu tarihi fırsatın heba olmasına izin vermeyeceğiz.

NATO ZİRVESİ

NATO zirvesine katılmak üzere Vilnius'a gittik. NATO zirvesi ülkemiz açısından terörle mücadele olmak üzere tezlerimizi dillendirdiğimiz önemli diplomatik kazanımlar elde ettiğimiz uluslararası bir toplantı oldu. İttifakın yanı sıra ülkemizin de güvenliğine katkı sunacak pek çok hususta mutabakata varıldı. Türkiye'nin beklentilerini açık ve net ortaya koyduk. Batı'da veba gibi yayılan İslam düşmanlığıyla mücadele noktasında ikazlarımızı yaptık. İsveç'in üyelik süreciyle ilgili atılacak adımlar ortak açıklamayla belirlendi. Meclis'imizin açılmasıyla birlikte üzerimize düşeni yapacağız. İsveç'e hassasiyetlerimiz konusunda ikazlarımızı yaptık. Karar verecek merci TBMM'dir. Komşularımız başta olmak üzere bizim hiçbir ülke ile çözülemeyecek sorunumuz yoktur. AB'ye tam üyelik sürecimizin canlandırılması, gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi temel başlıklarda artık ilerleme sağlamak istiyoruz. Hem ülkemizin hem de Avrupa Birliği'nin çıkarına olacak bu hamlelerin neticelerini yakında göreceğiz.

KÖRFEZ TURU

Ziyaretler son derece başarılı ve verimli geçti. Suudi Arabistan ile imzaladığımız 5 anlaşmayla iş birliğimizi daha da ileriye taşıdık. BAE, ülkemizi bölgedeki en önemli ticari ve ekonomik ortakları arasındadır. Farklı alanlarda toplam değeri 50,7 milyar dolara ulaşan 13 anlaşma imzalanmıştır. Ülkemizin gurur kaynağı olan TOGG'u muhataplarımıza hediye ettik. TOGG'un tam not aldığını memnuniyetle belirtmek isterim. İHA, SİHA'larımız onlarca ülkenin semalarını koruyorsa TOGG'da Türkiye markasını yollara taşıyacaktır.

Ercan Havalima'nın bir kez daha Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum. Biz Ada'nın gerçekleri temelinde hiçbir zaman çözümden kaçmadık. Bu konudaki samimiyetimizi şimdiye kadar ki tüm süreçlerde gösterdik. Ancak bunun için karşımızdakilerinde dayatmalarda ısrar etmek yerine sahadaki durumu kabullenmesi gerektiği açıktır. KKTC'ye yönelik desteğimizin baki olduğunu, her alanda katkılarımızın artarak devam edeceğini vurgulamak istiyorum.

Kıbrıs Adası'nın kalıcı ve adil bir barışa kavuşması için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz.

Milletimizin 15 Temmuz gecesi yazdığı destanın büyüklüğünü her geçen yıl çok daha iyi anlıyoruz. Ülkemiz asıl bağımsızlığını hedef alan bir işgal girişimini püskürttü. Türkiye'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Son FETÖ’cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar, bu terör örgütüyle, uzantılarıyla ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz.

İklim değişikliğinin olumsuz yansımalarını ülkemiz de tecrübe etmektedir. Batı ve Güney bölgelerimizde meydana gelen orman yangınları bunun son örnekleridir. Selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalarımızın prim ödemelerini 1 yıl süreyle ertelediğimizi de duyurduk. Orman yangınlarıyla mücadelemizi başarılı bir şekilde yürütüyoruz. İzmir'deki yangına müdahele sırasında orman işçimiz hayatını kaybetti. Havada ve karada güçlü bir altyapı kurduk. Kendi ülkemizde yangınlara süratle müdahale ederken ihtiyacı olan diğer ülkelerin yardımına koşuyoruz. Rodos halkı başta olmak üzere Yunan komşularımıza buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Orman vatandır anlayışıyla hep birlikte ormanlarımızı korumaya devam edelim. Ülkemizin dört bir yanında başlayan hasat mevsimi de hububatın yüzde 65'i hasat edildi. Çiftçilerimiz ürünlerini teslim edene kadar alımlarımız devam edecektir.

Türkiye'nin son 10 yıldır maruz kaldığı siyasi, sosyal, ekonomik sıkıntılarının neredeyse hiçbiri tabii süreçlerin ürünü değildir. Sosyal fay hatlarımızda kırılmalara yol açmak için girişilen sayısız denemeleri milli birliğimize sıkı sıkıya sarılarak hep akamete uğrattık. Nice meselenin üstesinden milletimizin irfanı ve insanımızın sağduyusu sayesinde geldik.

6 ŞUBAT DEPREMLERİ

Yangınlar, seller, heyelanlar, kuraklık ve en önemlisi deprem afetleri. Ülkemizin dört bir yanında ciddi hasarlara yol açıyor. Gerçekleştiği alan ve etkilediği nüfus bakımından tarihimizin en büyük afeti olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden henüz 5.5 ay geçti. Afetin etkilediği şehirlerimizde acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı binaların enkazlarını tamamen kaldırdık. Orta hasarlı binalarla ilgili çalışmalar sürüyor. 180 bin civarında konut ve köy evinin inşa süreci başlamıştır. Yeni belirlenen ve zemin etütleri yapılan alanlarda hızla inşa çalışmalarına geçilmektedir. Şu an itibarıyla inşaatı tamamlanan köy evlerinden hak sahiplerine teslim edilenler var. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda Yerinde Dönüşüm'ü başlattık. 93 binden fazla depremzedemiz Yerinde Dönüşüm için başvurdu. Mücbir sebep düzenlemesini Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya illerimiz ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerimizde devam etmeye kararlaştırdık. Depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme hedefi öyle akşamdan sabaha ortaya çıkmış bir strateji değildir. Bugün de Türkiye bu temel ekonomik hedefine bağlılığını sürdürmektedir. Türkiye'yi istihdamı ve üretimiyle büyütme hedefimizden en küçük bir geriye gidiş söz konusu olmayacaktır.