Erdoğan karikatürleri ve paylaşımları için savcılık harekete geçti

Bursa'da bir emekli hakkında, sosyal medyadaki karikatür paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karikatürize edildiği paylaşımları "zincirleme suç" kapsamında değerlendirilmesini isteyerek Z.K. adlı bir kişi hakkında iddianame hazırladı.

Başsavcılık iddianamesinde Z.K’nin sosyal medya hesabı üzerinden farklı tarihlerde yaptığı paylaşımlar delil olarak gösterilirken, söz konusu paylaşımların herkese açık olduğu ve Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerdiği öne sürüldü.

Cumhuriyet gazetesinden Ufuk Sepetci'nin haberine göre savcılık, dosyada yer alan paylaşımlar arasında Erdoğan’ın karikatürize edildiği bir görsel ile kamuoyuna yansıyan çeşitli konuşmalarına atıf yapan yorumların bulunduğunu kaydetti.

