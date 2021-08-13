Erdoğan, Kastamonu'na gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gidiyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bölgeye gidecek olan Erdoğan öncelikle Cuma namazını orada kılması bekleniyor, Cuma namazından sonra da vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor.

Bölgede yapılacak koordinasyon toplantısına da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık etmesi bekleniyor.

Türkiye'de yaşanan yangın felaketinin ardından, Karadeniz sel felaketi ile boğuşuyor.

Özellikle Kastamanu'da etkili olan sağanak yağış Bozkurt, Azdavay, Pınarbaşı, Küre, İnebolu, Cide ve Abana ilçelerinde sele neden oldu.