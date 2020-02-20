Erdoğan, Kenan Sofuoğlu'nun isteğini reddetti

Geçtiğimiz dönem icraatlarından çok özel hayatıyla gündeme gelen AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Motobike İstanbul Fuarı'nın açılış töreninde çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"GÖREV SÜREM DOLDUĞU ZAMAN BIRAKICAM"

Siyasete bir türlü ısınamadığını belirten Sofuoğlu, "Bana 'sevmedin neden bırakmıyorsun?' şeklinde sorular yöneltiliyor. Kafama göre bırakıp devam edemeyeceğim bir ortamda değilim. Görev sürem dolduğu zaman bu işi bırakıp asıl işime geri dönmek istiyorum. Şu anki görevimi en iyi yapma gayretindeyim" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN ONAY ÇIKMADI

Dünya Süpersport Motosiklet Şampiyonası'na misafir yarışçı olarak katılmak istediğini belirten Sofuoğlu, "Cumhurbaşkanımızdan izin istedim ancak izin vermedi. Sporcularla sürekli antrenman yapıyorum. Eskisinden daha iyiyim. Motosiklete ve yarışlara çok fazla özlem var. Bu yıl bir kere misafir olarak yarışmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız ısrarla 'hayır' diyor, ben de ısrarla sormaya devam edeceğim" dedi.

Kenan Sofuoğlu siyaseti bırakıyor !

Sanatçıları hedef alan Sofuoğlu'nun TBMM karnesi ortaya çıktı

Kenan Sofuoğlu'ndan ünlülere tepki: ''Nankörler!''

Kenan Sofuoğlu yasak dinlemedi !

Kenan Sofuoğlu'ndan TBMM'den tepki çeken paylaşı