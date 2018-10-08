Erdoğan: ''Kendinizi kurtaramazsınız''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da Başbakan Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenledi. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili konuşan Erdoğan, "Bu süreci takip etmek bizim hem siyasi hem insani görevimizdir. Bunu kendi haline bırakamayız." derken, "Yazılı ve görsel basında çok çok farklı haberler çıkıyor. Bunlar bizi düşündüren hadiseler. Başkonsolosluk yetkilileri 'Buradan çıktı' diyerek kendilerini kurtaramaz. Çıkmışsa, bunu görüntülerle de olsa ispat etmek durumundasınız, ispat edeceksiniz. Türk makamına 'nerede bu' diye soranlar önce 'Bu nasıl oldu' diye sormalı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ulusal Meclis'teki kabulün ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında Macaristan ülkemizle en güçlü dayanışmayı sergileyen ülkelerden biri olmuştur. Millet olarak bu dayanışmayı asla unutmayacağız." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Janos Ader'in davetine icabetle geldikleri Macaristan'da iki ülke ilişkilerini ve bölgesel sorunları masaya yatırmak suretiyle verimli çalışmalar yapacaklarına inandığını söyledi.

Macaristan'a 5 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı sıfatıyla geldiğini anımsatan Erdoğan, Macaristan'daki ziyaretinde siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel tüm alanlarda gelinen durumu masaya yatıracaklarını ifade etti.

Misafirperverliklerinden dolayı Macar makamlarına teşekkürlerini ileten Erdoğan, 16'ncı yüzyılda Macar topraklarına kadar gelen Derviş Gül Baba'nın tekkesinin bugüne kadar mevcudiyetini koruduğunu vurguladı.

Tekkenin bulunduğu ve Gül Baba'nın şehit düştüğü yerin Macar halkı tarafından halen "Gül Tepesi" olarak adlandırıldığını dile getiren Erdoğan, "Türbenin restorasyonu, Türk ve Macar hükümetlerinin desteği, TİKA ile Macaristan Milli Varlıklar İdaresi'nin iş birliğiyle tamamlanmıştır. Ortak tarihimizin sembollerinden bu önemli eserin restorasyonuna verdikleri katkı için Macar dostlarımıza şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

GELİBOLU'YA MACAR ASKERLER ANISINA ANIT

Macarların Birinci Dünya Savaşında Mehmetçik ile aynı saflarda çarpışmalarını da unutmalarının mümkün olmadığını belirten Erdoğan, "Çanakkale Savaşında hayatlarını yitiren Macar askerlerinin anısına Gelibolu'da dikilecek anıt da tarihi dostluğumuzun ülkemizdeki sembolü olacacaktır. Aynı şekilde Galiçya'da şehit düşen askerlerimizi yarın şehitliğe yapacağım ziyaretle yad edeceğiz." şeklinde konuştu.

Türkiye ile Macaristan'ın sadece kültürel konularda değil her alanda mükemmel ilişkilere sahip olduğuna işaret eden Erdoğan, 2013 yılında kurdukları Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in iş birliğinin en önemli merhalelerden biri olduğuna değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 ilkbaharında yeni toplantılarını gerçekleştireceklerine dikkati çekerek, Macaristan'da yapacakları bir sonraki toplantının da Türk-Macar stratejik ortaklığına yeni bir dinamizm kazandıracağına inandığını bildirdi.

Erdoğan, gelecek aylarda Karma Ekonomik Komisyon, Tarım Yürütme Komitesi, Sanayi Ortak İşbirliği Komitesi ve Turizm Karma Komisyonunun toplantılarının gerçekleştirileceğini ifade etti.

Orban ile görüşmelerinde siyasi, ekonomik, kültürel alanlardaki işbirliğini de ele alma imkanları olduğunu aktaran Erdoğan, "Acaba dünyanın değişik yerlerinde ne gibi yatırımlara müşterek olarak girebiliriz, bunları ele alma fırsatımız oldu. Bunun dışında ulaşımda ne gibi ortak adımlar atabiliriz bunu görüşme imkanımız oldu. Özellikle de Türk Hava Yollarımızın Macaristan'la ortak bir çalışmaya girip, örneğin Budapeşte'den Hindistan Mumbai'ye buradan non-stop gitme imkanını da sağlama konusunda Sayın Başbakan'a sözümüzü verdik, bu adımı da atma imkanımız olacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkili ticaret hacminde geçen yıl 2,6 milyar dolarlık bir rakamı yakaladık. Ortak hedefimiz bu rakamı en kısa sürede 5 milyar dolara çıkarmaktır. Bütün bunlarla birlikte Macaristan'daki Türk yatırımlarında ve müteahhitlerimizin üstlendikleri projelerde son yıllarda ciddi bir artış gösteriyor. Bu gelişmeden memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

'ÜLKEMİZLE EN GÜÇLÜ DAYANIŞMAYI SERGİLEYEN ÜLKELERDEN BİRİ OLMUŞTUR'

Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye verdiği destek için teşekkürlerini ileterek, "15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında Macaristan ülkemizle en güçlü dayanışmayı sergileyen ülkelerden biri olmuştur. Millet olarak bu dayanışmayı asla unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, 24 Haziran seçimleri sonrasında göreve başlama törenine de iştirak eden Orban'a, teşekkürlerini iletti.

Geniş bir heyetle yaptığı ziyaretin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, tüm Macar makamlarına misafirperverlikleri için şükranlarını sundu.

'TÜRKİYE'DE SURİYELİ OLARAK YAKLAŞIK 3,5 MİLYON, IRAKLI OLARAK DA 500 BİN MÜLTECİ VAR'

Başkan Erdoğan, "Şu anda Türkiye'de Suriyeli olarak yaklaşık 3,5 milyon, Iraklı olarak da 500 bin mülteci var." diye konuştu.

Erdoğan, "Afrin ve Cerablus, El Bab, burada 250-260 bin Suriyeli geri döndü. 60 bin civarında mülteci de İdlib merkezine geri döndü." ifadelerini dile getirdi.

'BAŞKONSOLOSLUK YETKİLİLERİ 'BURADAN ÇIKTI' DEMEKLE KENDİNİ KURTARAMAZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması) Bu süreci takip etmek, kovalamak bizim hem siyasi hem insani görevimizdir." dedi.

Erdoğan, "(Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması) Başkonsolosluk yetkilileri 'buradan çıktı' demekle kendini kurtaramaz." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, Gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin, "Havaalanın giriş-çıkışları inceleniyor. Giriş çıkışlarda Suudi Arabistan'dan gelen bazı kişiler var. Bunlarla ilgili Başsavcılık her türlü çalışmasını, araştırmasını, her şeyi yapıyor." bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması hakkında "İlgili merciler onlarda bu konuda müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Eğer çıkmışsa bunu siz görüntülerle de olsa ispat etmek durumundasınız, ispat edeceksiniz" dedi.

"AB'YE ÜYELİK' EVETSE EVET, HAYIRSA HAYIR. SAMİMİ OLMAK LAZIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Türkiye'nin AB'ye üyeliği) Evetse evet, hayırsa hayır. Samimi olmak lazım. Alacaksınız sinyallerini verin, almayacaksanız bunu da söyleyin" şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin AB'ye üyeliğine yönelik "Şu anda sabır noktasındayız, sonu hayr olur diyorum." dedi.

Erdoğan, "(Türkiye'nin AB'ye üyeliği) 1963'ten bu yana oyalanan bir Türkiye var. Hiçbir AB üyesi ülkeye böyle bir zulüm yapılmadı." ifadelerini kaydetti.

ERDOĞAN, MACARİSTAN MECLİS BAŞKANI KÖVER'İ KABUL ETTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Köver'i kabul etti.

Ulusal Meclis'teki kabul, basına kapalı gerçekleşti.