  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erdoğan kendisinden para isteyen kişiye böyle yanıt verdi

Erdoğan kendisinden para isteyen kişiye böyle yanıt verdi

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı törende çocuklara para dağıtırken elindeki paraya uzanan kişiye tepki göstererek, "Dur, ayıp ayıp!" dedi. O anlar kameralara da yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlıklar ile Bağcılar Belediyesi'nin yaptığı ve aralarında Bağcılar Belediyesi Hizmet Binası, Bağcılar Hükümet Konağı, okullar, spor kompleksleri, yaşam merkezleri, park ile camilerin de bulunduğu 97 tesisin toplu açılışını yaptı. Erdoğan, katıldığı toplu açılış töreninde çocuklara para dağıtırken, elindeki paraya uzanan kişiye "Dur. Ayıp ayıp" diyerek tepki gösterdi.

Etiketler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayıp ayıp ayıp
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'un göbeğinde yeni keşif! Saraçhane Arkeoloji Parkı'nda bulundu
Şeyma Subaşı ''ücretli'' fotoğraflarını ifşa eden fenomeni engelledi
LPG'ye rekor indirim! 10 liranın altına inecek
Kadın seçmenlerle yapılan son seçim anketinin sonuçları açıklandı
Milyonlarca Bağ-Kur'luya da seçim müjdesi geliyor: Erken emeklilik!
Benzin, motorin ve LPG zam yağacak! Petrol fiyatları uçtu
Final tarihi geldi... Kanal D'nin sevilen dizisi ekranlara veda ediyor!
14 yaşındaki kız, annesini kiralık katile öldürttü
ENAG, Mart 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı
MetroPOLL Araştırma'nın son seçim anketinde dikkat çeken değişim!