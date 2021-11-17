Erdoğan konuştu; dolar, euro ve altın rekor kırdı

Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde, piyasalardan rekor üstüne rekor geliyor. Türk Lirası'ndaki değer kaybı büyürken, dolar, euro ve altın yükselişine devam ediyor. İşte piyasalarda son durum...

Döviz kurlarında yükseliş yeni haftanın ilk işlem gününde de devam ediyor. Türkiye'de ekonomik veriler kelimenin tam anlamıyla dip yaparken, altın, dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda ekonomik krizle ilgili "Bu yolda faizi savunanlarla birlikte olamam." açıklamasında bulundu.

"Faiz sebeptir, enflasyon neticedir; biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Bu yolda faizi savunanlarla birlikte olamam." ifadelerini kullandı. Ayrıca, iş insanlarına seslenen Erdoğan, "Bunlar nasıl iş adamı?" diye belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası rekor tazeleyen dolar 10.63'ü, euro ise 12.02'yi aştı. Gram altın ise 637 liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolar, Euro ve Sterlin

Türk lirasındaki değer kaybı devam ediyor. Dolar 10,58 TL'den, Euro 11,97 TL'den, Sterlin ise 14,26 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 10,2650 lira, avronun satış fiyatı ise 11,6390 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Altın fiyatının dolar karşısında yüksek seyretmesi ve dolar/TL’nin yukarı yönlü hareketi nedeniyle gram altın tarihi rekorunu yineledi.

Onsu 1.865 dolar olan altında, gram altın 628/634, çeyrek altın 1019/1041, Cumhuriyet altını ise 4.195/4.240 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş de 8,54 TL'den fiyatlanıyor.

Altın fiyatları küresel piyasalarda ABD enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle yukarı yönlü seyrediyor. Altın yatırımcıları çarşamba günü açıklanacak Avrupa enflasyon verisine odaklandı.

Kripto Para Piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 60 bin 257 dolardan, Ethereum ise 4 bin 234 dolardan işlem görüyor.

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Merkez Bankası faiz kararı 18 Kasım Perşembe günü açıklanacak. TCMB'nin döviz kurlarındaki yükseliş sonrası faiz artırımına gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.



Merkez Bankası Ekim ayındaki toplantıda politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16 seviyesine çekmişti.

Eylül başında 8,27 seviyesinde olan dolar/TL kuru, enflasyonun hem Türkiye’de hem de dünyada yükselişte olmasına rağmen TCMB’nin faiz indirim döngüsüne girmesiyle yükselişe geçmişti.

Dolar neden yükseliyor ?

Dünyada yüksek gelen ABD enflasyonu sonrası Fed’in parasal sıkılaştırmada dozu artıracağı beklentisi doları güçlendirirken yurt içinde yoğun dış borç takvimi dolara olan talebi artıran faktörler arasında yer alıyor.

Türk şirketleri ve Hazine yılın son iki ayında 13 milyar dolar dış borç ödemesi yapacak. Bu rakamın 8 milyar doları kasım ayında ödenirken kasımda ödenecek dış borç önümüzdeki 10 ayın en yükseği olarak dikkat çekiyor.

ABD’de tüketici enflasyonunun yüzde 6,2 ile 31 yılın zirvesine yükselmesi sonrasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) parasal sıkılaştırma takvimini öne çekeceğine dair beklentiler de doların küresel değerinde artışı beraberinde getiriyor.

Zamlar enflasyonu etkiliyor

Bugün akaryakıt ve gıdaya yapılan iki fiyat artışı daha enflasyonun yüksek seyrini koruyabileceğine ya da yukarı yönün korunabileceğine işaret etti. EPGİS, 2 Kasım'daki zammın ardından otogaz fiyatının 25 kuruş daha artırıldığını açıklarken, Türkşeker basında yer alan haberlere göre şeker fiyatını yüzde 25 artırdı.

Psikolojik seviye aştı

TL, enflasyondaki yükselişe rağmen gerileyen politika faizinin yarattığı baskının da katkısıyla geçen hafta dolar karşısında yüzde 3 değer yitirerek önemli bir psikolojik seviye olan 10 seviyesini aştı.