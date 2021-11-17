Erdoğan konuştu, dolar ve euro bir anda yükseldi

Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde, piyasalardan rekor üstüne rekor geliyor. Türk Lirası'ndaki değer kaybı büyürken, dolar, euro ve altın rekor üstüne rekor kırıyor. İşte piyasalarda son durum...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda ekonomik krizle ilgili "Bu yolda faizi savunanlarla birlikte olamam." açıklamasında bulundu.

"Faiz sebeptir, enflasyon neticedir; biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Bu yolda faizi savunanlarla birlikte olamam." ifadelerini kullandı. Ayrıca, iş insanlarına seslenen Erdoğan, "Bunlar nasıl iş adamı?" diye belirtti.

Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararının öncesinde Erdoğan'ın konuşması sırasında dolar 10.55'e euro ise 11.94'ye kadar yükseldi.

Döviz kurlarında yükseliş yeni haftanın ilk işlem gününde de devam ediyor. Türkiye'de ekonomik veriler kelimenin tam anlamıyla dip yaparken, altın, dolar ve euro adeta uçuşa geçti.

Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak. Eylül başında 8,27 seviyesinde olan dolar/TL kuru, enflasyonun hem Türkiye’de hem de dünyada yükselişte olmasına rağmen TCMB’nin faiz indirim döngüsüne girmesiyle yükselişe geçmişti.Perşembe günü yapılacak PPK toplantısında TCMB'nin faiz indirimine devam etmesi bekleniyor ve yurt içinde %20'ye yakın olan enflasyona rağmen merkezin faizi düşürmesi TL'nin savunmasız kalmasına neden oluyor.

Piyasalarda çoğunlukla 18 Kasım'daki TCMB Para Politika Kurulu toplantısında 100 baz puan faiz indirimi bekleniyor.

Perşembe günü açıklanacak faiz kararı öncesinde TL’de değer kaybı devam ediyor.

Doların güçlendiği bu dönemde TL'nin de değer kaybetmesi nedeniyle kurdaki yükseliş de durmuyor. Kasım ayında yüzde 5 yükselen kur sene başından beri yüzde 35'i aşan değer kazandı.

TL BİR YILDA YÜZDE 33 DEĞER KAYBETTİ

Türk Lirası (TL) sadece son bir yılda yüzde 33 değer kaybı yaşadı. Kasım 2017'den bu yana dolar karşısındaki erime ise yüzde 204 oldu.

Dolar, Euro ve Sterlin

Türk lirasındaki değer kaybı devam ediyor. Dolar 10,53 TL'den, Euro 11,92 TL'den, Sterlin ise 14,16TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 10,2650 lira, avronun satış fiyatı ise 11,6390 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Altın fiyatının dolar karşısında yüksek seyretmesi ve dolar/TL’nin yukarı yönlü hareketi nedeniyle gram altın tarihi rekorunu yineledi.

Onsu 1.859 dolar olan altında, gram altın 615/621, çeyrek altın 998/1019, Cumhuriyet altını ise 4.108/4.152 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş de 8,38 TL'den fiyatlanıyor.

Altın fiyatları küresel piyasalarda ABD enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle yukarı yönlü seyrediyor. Altın yatırımcıları çarşamba günü açıklanacak Avrupa enflasyon verisine odaklandı.

Kripto Para Piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 59 bin 227 dolardan, Ethereum ise 4 bin 148 dolardan işlem görüyor.

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Merkez Bankası faiz kararı 18 Kasım Perşembe günü açıklanacak. TCMB'nin döviz kurlarındaki yükseliş sonrası faiz artırımına gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.



Merkez Bankası Ekim ayındaki toplantıda politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16 seviyesine çekmişti.

Eylül başında 8,27 seviyesinde olan dolar/TL kuru, enflasyonun hem Türkiye’de hem de dünyada yükselişte olmasına rağmen TCMB’nin faiz indirim döngüsüne girmesiyle yükselişe geçmişti.

Dolar neden yükseliyor ?

Dünyada yüksek gelen ABD enflasyonu sonrası Fed’in parasal sıkılaştırmada dozu artıracağı beklentisi doları güçlendirirken yurt içinde yoğun dış borç takvimi dolara olan talebi artıran faktörler arasında yer alıyor.

Türk şirketleri ve Hazine yılın son iki ayında 13 milyar dolar dış borç ödemesi yapacak. Bu rakamın 8 milyar doları kasım ayında ödenirken kasımda ödenecek dış borç önümüzdeki 10 ayın en yükseği olarak dikkat çekiyor.

ABD’de tüketici enflasyonunun yüzde 6,2 ile 31 yılın zirvesine yükselmesi sonrasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) parasal sıkılaştırma takvimini öne çekeceğine dair beklentiler de doların küresel değerinde artışı beraberinde getiriyor.

Zamlar enflasyonu etkiliyor

Bugün akaryakıt ve gıdaya yapılan iki fiyat artışı daha enflasyonun yüksek seyrini koruyabileceğine ya da yukarı yönün korunabileceğine işaret etti. EPGİS, 2 Kasım'daki zammın ardından otogaz fiyatının 25 kuruş daha artırıldığını açıklarken, Türkşeker basında yer alan haberlere göre şeker fiyatını yüzde 25 artırdı.

Psikolojik seviye aştı

TL, enflasyondaki yükselişe rağmen gerileyen politika faizinin yarattığı baskının da katkısıyla geçen hafta dolar karşısında yüzde 3 değer yitirerek önemli bir psikolojik seviye olan 10 seviyesini aştı.