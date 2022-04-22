Erdoğan, KYK yurdunda öğrencilere seslendi: Bay Kemal'e sorarsan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’nda katıldığı iftar programında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bizim okul hayatımız ülkenin siyasi ve ekonomi bakımındna çalkantılı bir döneminde geçti.

Kızlarımızın anneleri okul kapılarında kızlarını almak için beklerdi. Bir tarafta anneleri bir tarafta polis.

Sizler ise birçoğunuz AK Parti döneminde gözlerinizi açtınız.

15 Temmuz Darbe girişimi başta olmak üzere son 7 yılda yaşananları hatırlıyorsunuz.

Pençe Kilit operasyonunda bugün 45 tane terörist bedelini ödedi. Ancak 3 tane şehidimiz var. Şehitlerimizin ruhaniyeti onlara bütün bu bedeli ödetecek.

Türkiye'nin 2023 hedefleri ve 2053 vizyonundan çıkarmadan yolu devam ettireceğiz.

Birçoğunuz birçok eser ve hizmeti bilmyorsunuz. Yavuz Sultan Selim'in başlangıcı ile bitişiini bilmiyorsunuz. Osmangazi Köprüsü'nün başlagıcı ile bitişini bilmiyorsunuz. Tüm bunları yap-işlet-devret ile yaptık. Bunları yapmak maharettir. Bizden öncekilerin köprüleri yok.

Sevgili gençler hükümete gelirken biz bir söz verdik. ülkemizi dört temel üzerinde yükselteceğiz.

Biz önce üniveriste sayımızı 78'den 207'ye çıkardık. Bunlar iş bilenin kılıç kuşanın. Ülkemizin her vilayetinde üniversitemiz var.

Hakkari'ye gittik habersiz. Tatlıları güzeldi. Ramazanda güllacı eksik etmem. Baklavayla pek aram yoktur ama.

Bay Kemal'e sorarsan yurt yok diyor.

Kredi alan 1 milyon 374 bin öğrencimiz var. Biliyorsunuz her ay bu ödemeleri ayın 6'sı ile 10'u arasında yatırıyorduk. Mayıs ayı itibariyle 25'inden itibaren yatıracağız.