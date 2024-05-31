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Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 2 saat 10 dakika sürdü.

Etiketler Erdoğan libya görüşme
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