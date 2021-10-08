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Erdoğan Merkez Bankası Başkanı'nı görevden mi alacak ?

Erdoğan Merkez Bankası Başkanı'nı görevden mi alacak ?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters'da yer alan "Erdoğan son TCMB başkanından da soğuyor" başlıklı haberini yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yalan haber eskiden sosyal medyanın sorunuydu. Artık ana akım medyanın da aynı meseleden muzdarip olduğu anlaşılıyor. Büyük kuruluşların bile bu tür yalanları dolaşıma sokması endişe vericidir" dedi.

 Reuters bu sabah yayımladığı kaynaklara dayandırdığı ve bu sabah yayınlanan bir haberde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sadece yedi ay önce göreve getirdiği Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'a güvenini kaybetme aşamasına geldiğini, son haftalarda iletişiminin de belirgin şekilde azaldığı belirtildi.

Reuters

Etiketler recep tayyip erdoğan tcmb tcmb başkanı Şahap Kavcıoğlu
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