Erdoğan mı, İmamoğlu mu ? Son Cumhurbaşkanlığı anketinde Erdoğan'ın oy kaybı ortaya çıktı

HBS Araştırma tarafından 16-19 Temmuz tarihlerinde yapılan ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan ile Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarıştığı Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu anketi sonucuna Erdoğan'ın oy kaybı damgasını vurdu.

HBS Araştırma, 16-19 Temmuz arasında gerçekleştirdiği 'Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Ankette toplam 3 bin 200 seçmene, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan seçenekleri sunuldu.

Söz konusu anket sonuçlarına göre, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 54,9 oldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ise yüzde 41,3'te kaldı. 'Protesto oy' ise 3,8 olarak gerçekleşirken İmamoğlu ile Erdoğan arasındaki fark tam 13,6 oldu.

Erdoğan'ın anketteki oy oranına göre, 28 Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinde aldığı oy oranı arasında da yaklaşık yüzde 10'luk bir fark dikkat çekti. Erdoğan, söz konusu seçimde yüzde 52,18 oy almıştı.