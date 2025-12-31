  1. Anasayfa
Erdoğan mı, İmamoğlu mu? Son seçimi bilen şirket yılın son anketini açıkladı
Güncelleme:

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu bilen HBS Araştırma, 2025'in son Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçlarını açıkladı.

2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu doğru tahmin eden HBS Araştırma,  Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçlarını paylaştı. 

İki bin katılımcıyla yüz yüze gerçekleştirilen ankette, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 7,4 puan fark attı. 

İşte yılın son Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçları:

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 53.7
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 46.3

HBS'NİN GENEL SEÇİM ANKETİ

HBS Araştırma, aralık ayında gerçekleştirdiği genel seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmıştı.

Türkiye genelinde toplam 2 bin seçmen ile gerçekleşen ankette CHP'nin birinci parti olduğu görülürken, kararsızlar dağıtılmadan önce Meclis'in sadece 3 partiden oluştuğu, kararsızların oyları dağıtılınca ise 3 partili TBMM'nin oluştuğu görüldü.

Kararsızlar dağıtılmadan önce...

 

Öte yandan HBS Araştırma'nın bu erken seçim anketinde kararsızların dağıtıldığı durumda ise CHP ve AK Parti ile birlikte sadece DEM Parti'nin TBMM'ye girebildiği iktidar ortağı MHP'nin ise baraj altında kalarak Meclis dışı kaldığı görüldü.

İşte kararsızlar dağıtılınca ortaya çıkan tablo:

CHP: %34.3
AK Parti: %29.8
DEM: %7.3
MHP: %6.3
İYİ: %6.1
ZP: %4.7
Diğ: %3.9
YRP: %3.6
ANP: %2.9
TİP: %1.2

(Not: Yuvarlama nedeniyle toplam %100.1)

Etiketler cumhurbaşkanlığı seçimi anketi ekrem imamoğlu recep tayyip erdoğan hbs araştırma
