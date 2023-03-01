Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu anketlerinde dikkat çeken değişim

Yöneylem Araştırma, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun son 2 yıldaki oy oranının seyrini çıkarttığı seçim anketi sonuçlarını paylaştı.

Millet İttifakı, 2 Mart'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya geliyor. Toplantıda cumhurbaşkanı adayının da belirlenmesi bekleniyor. Kulislerde, adaylık için öne çıkan isim ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

Yöneylem Araştırma Şirketi, Millet İttifakı toplantısın öncesi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki yarışın son 2 yıldaki seyrini gösteren bir anket paylaştı.

İlk olarak yapılan Şubat 2021 anketinde Erdoğan'ın oy oranı yüzde 41 iken Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 29 olarak görülüyor.

Temmuz 2021'e kadar yapılan anketlerde Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun önünde yer aldığı gözüken anketlerde, Kılıçdaroğlu ilk kez temmuz anketinde Erdoğan'ı geçiyor.

Kılıçdaroğlu'nun Temmuz 2021'deki ankette oy oranı yüzde 41 olurken, Erdoğan'ın ise yüzde 40'a gerilediği belirtiliyor.

Ocak 2023 tarihli son ankette ise CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, yüzde 46,2 oy oranına ulaştığı görülürken, Erdoğan'ın oy oranı ise yüzde 41.

Anketlerde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranları şöyle:

ERDOĞAN'IN OY ORANI

Şubat 2021: %41

Mart 2021: %47,3

Nisan 2021: %45,5

Mayıs 2021: %44,8

Haziran 2021: %43,4

Temmuz 2021: %40,6

Ağustos 2021: %38,6

Eylül 2021: %40,9

Ekim 2021: %38,3

Kasım 2021: %36,8

Aralık 2021: %38,7

Ocak 2022: %37

Şubat 2022: %38,9

Mart 2022: %36,5

Mayıs 2022: %36,5

Haziran 2022: %37,5

Temmuz 2022: %38,3

Ağustos 2022: %38

Eylül 2022: %40,6

Ekim 2022: %40,7

Kasım 2022: %42,8

Aralık 2022: %42,5

Ocak 2023: %41

KILIÇDAROĞLU'NUN OY ORANI

Şubat 2021: %29

Mart 2021: %31,9

Nisan 2021: %32,4

Mayıs 2021: %40,4

Haziran 2021: %38,7

Temmuz 2021: %41

Ağustos 2021: %42,9

Eylül 2021: %41,5

Ekim 2021: %44

Kasım 2021: %46,2

Aralık 2021: %43,8

Ocak 2022: %39,6

Şubat 2022: %39,3

Mart 2022: %42,1

Mayıs 2022: %44,9

Haziran 2022: %46,6

Temmuz 2022: %48,7

Ağustos 2022: %48,7

Eylül 2022: %46,8

Ekim 2022: %43,6

Kasım 2022: %43,3

Aralık 2022: %445,2

Ocak 2023: %46,2

"MUHALEFETİN İLK TURDA KAZANMASI YÜKSEK GÖRÜLÜYOR"

Yöneylem Araştırma Koordinatörü Doç. Dr. Kömürcü, ankete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kömürcü, şunları söyledi:

"1) Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olabileceği 2021 başında ilk kez gündeme geldiğinde toplum için gerçek bir ihtimal olmanın oldukça uzağındaydı. İlk aylarda Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında Erdoğan lehine 12 puanın üzerinde farklar ölçüldü.

2) Birkaç ay içinde hem Kılıçdaroğlu'nun gerçekten olası adaylardan biri olarak kamuoyunda kabul görmeye başlaması, hem de AK Parti ve MHP'deki oy kaybına paralel biçimde Erdoğan'a olan desteğin düşmesiyle birlikte Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı yakaladı (Temmuz 2021).

3) Sonrasında iktidarın yangın, sel gibi doğal afetler karşısındaki başarısızlıkları, sığınmacılarla ilgili memnuniyetsizlik ve faiz indirimleri karşısında TL'nin yaşadığı değer kaybı Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu'nu daha da güçlendirdi (Kasım 2021).



4) 10 puana kadar çıkan fark, kur korumalı mevzuat hamlesiyle doların 11 TL'ye indirilmesi, asgari ücret artışı ve Ukrayna'nın işgalinin de etkisiyle Şubat 2022'de yeniden bir dengeye oturdu.

5) Bu süreçte muhalif bazı seçmenlerin muhalefetin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde etkili olmak amacıyla olası adaylar arasından kendi ideal adayını desteklediği, diğerleri söz konusu olduğunda oy kullanmayacağını ya da Erdoğan'ı destekleyeceğini söylediği gözlemlendi.

6) Özellikle 2022'nin yaz aylarında ekonomik krizin çok daha keskin hissedilen etkileriyle birlikte AK Parti oyu kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan %25 civarına gerilerken Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısında yeniden ciddi biçimde destek bulmaya başladığı görüldü.

7) Ne zaman ki Erdoğan seçim kampanyasını başlattı (Türkiye Vizyonu), seçim ekonomisi yürürlüğe girdi (KYK borçları, 3600 ek gösterge, asgari ücret, sosyal konut projesi, EYT, vb.) muhalefet içinde "Kılıçdaroğlu kazanabilir mi" tartışması tetiklendi.

8) Bu süreçte Altılı Masa'nın sergilediği dağınık, özensiz ve muhalif seçmenin kaygılarını ajite eden görüntü yeniden ideal adayı öne çıkarma stratejisini beraberinde getirdi. Erdoğan'ın oyu %36'dan 43'e kadar yükselirken, Kılıçdaroğlu 5 puanlık bir kayıp yaşadı (Kasım 2022)

9) Özellikle İmamoğlu'na verilen ceza ve siyasi yasak kararının ardından muhalif seçmenler yeniden kendi ideal adayını öne çıkarmaya ve Kılıçdaroğlu söz konusu olduğunda oy kullanmam ya da Erdoğan yanıtını vermeye başladı. Bu durum en net şekilde İYİ Parti seçmeninde görüldü.

10) Ocak 2023 sonu itibariyle Altılı Masa'da sular durulur gibi oldu, Ortak Politikalar Mutabakat Metni açıklandı, Millet İttifakı ismi telaffuz edildi ve yeniden Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın 5 puan önüne geçti.

11) 2 Mart'taki toplantıdan nasıl bir karar çıkar bilinmez ancak muhalefetin (HDP de dahil) destek vereceği ortak adayın açıklanıp bir bütün olarak arkasında durulması durumunda CB seçimini muhalefet adayının ilk turda kazanma olasılığının oldukça yüksek olduğu görülüyor."