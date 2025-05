Erdoğan müjdeyi hastane açılışında verdi: Karadeniz'de 75 milyar metreküp doğal gaz bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da katıldığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Karadeniz'deki Göktepe-3 Kuyusu'ndaki çalışmalarda 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz bulunduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göktepe-3 kuyusundan müjdeli haber aldık. Sahada 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptık. Ekonomik değeri 30 milyar dolar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugün resmi açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin şehrimize ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum. Hastanemizde görev yapan sağlık personellerine başarılar diliyorum. İstanbul'u modern sağlık tesisleriyle donatmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz bundan bir ay önce Bağcılar'da 400 yataklı kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanemizi hizmete almıştık. Böylece Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yatak kapasitesini 900'e çıkardık. Bugün de bir başka muhteşem ve muazzam sağlık yatırımının resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Hastanemizin özelliklerinden sizlere kısaca bahsetmek isterim. İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanemiz toplam 102 bin 500 metrekare kapalı alana sahip" diye konuştu.

'MİLLETİMİZE SÖZLERİMİZİ TUTTUK'

Erdoğan "Hastanemizde 6'sı yoğun bakım olmak üzere toplam 705 yatak bulunuyor. Bu yatakların 657'si nitelikli yatak sınıfındadır. Hastanemizde 88 poliklinik odamız mevcut. 75'i uzman hekim olmak üzere toplam 160 hekimimiz ve 324 hemşiremiz hastanemizde görev yapıyor. Eğitim Araştırma Hastanesi olan sağlık tesisimizde 3'ü eğitim kliniği olmak üzere toplam 19 klinikte sağlık hizmeti sunulacak. Ayrıca 36 yataklı palyatif bakım ünitesi, engelli spor salonu, GETAT merkezi, robotik rehabilitasyon ünitesi bulunan bu hastanemizde vatandaşlarımız birçok alanda özellikli sağlık hizmeti alacak. 2002 yılında iktidar sorumluluğunu üstlenirken ülkemizi dört sütun üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Bunların da eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet olduğunu ifade etmiştik. Bugün şöyle geriye dönüp baktığımızda milletimize verdiğimiz sözleri tutmuş olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz" dedi.

'ŞİMDİ YURT DIŞINDAKİLER TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan : Sağlık, bizden önce milletimizin en fazla şikayet ettiği alanlardan biriydi. Hatırlayın, gerek sosyal güvenlik sistemi, gerek altyapı, gerek donanım noktasında sağlık sistemimiz adeta dökülüyordu. Sorunlar yumağı içinde kaybolmuş, sağlık hizmetinin her iki tarafını da bıktıran, bunaltan bir yapı vardı. Ne demek istediğimi, özellikle yaşı 35-40'ın üzerinde olan vatandaşlarımız gayet iyi bilir. Doktorunu bulmanın ayrı, ilacını temin etmenin ayrı dert olduğu o günleri iliklerine kadar yaşamış bir kardeşinizim. Bu mağduriyeti, tıpkı benim gibi Türkiye'de hemen her vatandaş gayet iyi bilir. Sağlam girenin bile hasta çıktığı o yapıyı reforme etmek, kimi yerlerde kökten değiştirmek için gerçekten çok mücadele ettik. Türkiye bugün, bırakın hastanelerde sunulan hizmetleri, 2 milyon 840 binin üzerinde vatandaşına evde sağlık hizmeti verebilen bir ülke haline geldi. Hekim ve hemşire sayısından MR, Tomogrofi, diyaliz, ultrasonografi gibi kritik araç-gereçlere kadar her alanda çok büyük artışlara imza attık. Eskiden bizim vatandaşlarımız yurt dışına sağlık hizmeti almaya gidiyordu. Şimdi ise yurt dışından, hatta dünyanın en zengin ülkelerinden milyonlarca kişi sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye geliyor. Çam ve Sakura'ya geliyor. Sağlıkta kurduğumuz sistem, dünyanın pek çok ülkesi tarafından örnek alınıyor. Özellikle belli alanlarda Türkiye, küresel bir destinasyona dönüştü. Sağlık turizmi, ülkemizin dünyada öne çıktığı alanlardan biri oldu. Hele hele burası. Zira fizik tedavi imkanlarının en üst seviyede olduğu bu merkez, inanıyorum ki dünyanın birçok ülkesinden hastaların geldiği bir yer olacak. Türkiye, sadece modern sağlık altyapısıyla değil, dünyanın en kapsamlı ve en düşük maliyetli genel sağlık sigortasıyla da takdir topluyor. İşsizinden öğrencisine kadar herkes bu sistemin kapsamına girdi. Sağlıkta, burada sayamayacağımız nice gelişmenin en büyük şahidi bizatihi milletimizin ta kendisidir.

'ŞEHRİMİZİN YATAK KAPASİTESİNİ 19 BİN 715'TEN ALDIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı durum İstanbul'umuz için de geçerlidir. Şehrimizin yatak kapasitesini 19 bin 715'ten aldık, yüzde 56 artırarak 30 bin 726'ya yükselttik. Özel ve üniversite hastanelerini de dahil ettiğimizde toplam yatak kapasitemiz 45 bin 481'e çıkıyor. Yıl sonuna kadar toplam 10 bin 582 yatağını daha inşallah İstanbulluların istifadesine sunacağız. Planlama aşamasında 16 bin 000 yatak kapasiteli 23 sağlık tesisimiz var. Bunları da süratle İstanbullu kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. 2002'de İstanbul'da sadece 217 sağlık ocağı bulunuyordu. Bu sağlık ocaklarında yalnızca 762 hekim çalışıyordu. Bugün İstanbul genelinde bin 147 Aile Sağlığı Merkezimiz var. Buralarda çalışan aile hekimi sayımız ise 4 bin 264'e ulaştı. İstanbul genelindeki kamu uzman hekim mevcudumuz ise son 22 yılda 4 bin 141'den 9 bin 506'ya çıktı. Kamuda çalışan hemşire sayısı ise 7 bin 104'ten, 25 bin 570'e ulaştı. Sağlık hizmetlerinin her boyutunda, 22 sene öncesine kıyasla gerçekten büyük mesafe kat ettik. Bunu da çoğu zaman şehir hastanelerimiz gibi sağlık yatırımlarını 'israf' olarak gören müzmin muhalif zihniyete rağmen başardık. Sağlık tesislerinin yollarını yapmaktan aciz anlayışa, bu kadar hizmeti, yatırımı, eseri, tesisi milletimizin hizmetine sunduk. İşte bugün burada, Kanuni Sultan Süleyman'ın o güzel ifadesiyle konuşuyorum; 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, o lmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' Yani, bir sağlıklı nefese koskoca devletin feda edildiği bir anlayıştan buraya geldik. Böyle bir şuurla, dünyanın en büyük mutluluğunu biz bu şekilde yaşadık, yaşamaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

'AKKUYU NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ PROJEMİZLE ÜLKEMİZİ FARKLI BİR LİGE TAŞIDIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturduğumuz bir diğer başlık ise enerjidir. Nükleer enerjiden hidroelektriğe, rüzgardan jeotermale, güneş enerjisinden petrol ve doğal gaza kadar her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Bu alanda, ülkemizin gerçek potansiyelini açığa çıkarmanın gayretindeyiz. Bir tarafta ülkemizin enerji köprüsü olma vasfını güçlendirirken, diğer taraftan enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Çevreci maskesi takan beşinci kol elemanlarının karşı çıkmasına rağmen, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali projemizle ülkemizi farklı bir lige taşıdık. Karadeniz ve Gabar'daki keşiflerimiz sayesinde enerjide yeni bir dönemin kapılarını açtık. Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşfimiz, milletimiz için kelimenin tam anlamıyla bir dönüm noktası oldu. Ne güzel bir söz; 'Bulanlar ancak arayanlardır' Bu şiarla sondaj çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürdük. Filomuzu yeni gemilerle takviye ettik. Kendi bölgemizde olduğu kadar yurt dışında da iş birlikleri geliştirdik. Enerjide bağımsızlığımızı kazanmak için içeride ve dışarıda yoğun bir mücadele yürüttük. Şu anda sismik araştırma ve sondaj gemilerimiz Somali'de. Oralarda sondaj yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

'GÖKTEPE-3 KUYUSU'NDAN DÜN MÜJDELİ BİR HABER ALDIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu mücadelenin meyvelerini toplamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugüne kadar Akdeniz'de 11, Karadeniz'de 38 sondaj yaptık. 7'nci nesil sondaj gemimiz Abdülhamid Han ile Göktepe-3 Kuyusu'nda 27 Mart'ta başlayan çalışmalarımız dün itibarıyla tamamlandı. 2 bin 154 metre su derinliğinde açılan, 49 günlük sondaj, log ve test operasyonları sonucunda 3 bin 500 metre derinlikte tamamlanan Göktepe-3 Kuyusu'ndan dün müjdeli bir haber aldık. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde, hamdolsun, sahada 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız. Doğal gaz keşfimizin ekonomik değeri ise 30 milyar dolardır. Sahanın geliştirilmesinde, Sakarya Projesi için yaptığımız yatırımlar doğrultusunda yüzer üretim platformunu kullanacağız. Dolayısıyla, ekonomik katkısı çok daha büyük olacaktır. Yeni keşfimizin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız olmak üzere, bu keşifte emeği geçen tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

'YAPILAN HER YATIRIM, BİZLERİ, TÜRKİYE YÜZYILI'NA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIRIYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sonlandırdı: Önümüzdeki döneme dair şunu da ifade etmek istiyorum; Karadeniz'deki üretimin ilk fazının tamamlandığının müjdesini vermiştik. Günlük 9,5 milyon metreküp üretimle, 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını Karadeniz'den karşılıyoruz. 2026 yılında ikinci fazla üretimi iki katına, 2028 yılında üçüncü fazla dört katına çıkarmayı hedefliyoruz. Enerjide de tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşana kadar; durmadan, dinlenmeden, eleştiri ve engellere aldırmadan yola devam edeceğiz. Yapılan her yatırım, inşa edilen her tesis, yapılan her keşif hamdolsun bizleri, Türkiye Yüzyılı'na bir adım daha yaklaştırıyor. Allah yolumuzu açık, bahtımızı aydınlık eylesin diyorum. (DHA)

DHA