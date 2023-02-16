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Erdoğan, NATO sekreteri Stoltenberg ve Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti

Erdoğan, NATO sekreteri Stoltenberg ve Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i ayrı ayrı kabul etti.Erdoğan, NATO sekreteri Stoltenberg ve Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Pakistan Başbakanı Şerif, deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.
Kabul ve görüşmelerde, liderler Türkiye’ye desteklerini ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Etiketler nato genel sekreter erdoğan
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