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Erdoğan NATO zirvesi için ABD'de

Erdoğan NATO zirvesi için ABD'de
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere ABD’deki Andrews Ortak Hava Üssü'ne ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO üyesi 32 ülke liderini Washington'da 3 günlüğüne bir araya getiren zirve için ziyaret ettiği ABD'ye ulaştı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için ABD'ye gitti. Erdoğan, zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme yapacak.

Erdoğan'ı Andrews Askeri Hava Üssü'nde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Washington'a geldi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak olan Erdoğan, bugün NATO'nun 75. Yıl Anma Etkinliği'ne iştirak edecek.

10 Temmuz Çarşamba günü İttifak'ın devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak olan Erdoğan, aynı gün akşam ABD Başkanı Joe Biden’ın Beyaz Saray’da vereceği akşam yemeğine de katılacak.

Etiketler abd zirve Erdoğan
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