Erdoğan: Öğretmenlerin yüzde 75'i bizim dönemimizde atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu..

Erdoğan'ın satır başları şöyle:

Salgın nedeniyle öğretmen ve öğrencilerimiz de zor bir dönem geçirdi.

Eğitim ortamlarımızı insani, fiziki ve bilimsel bakımdan geçmişle mukayese edilemeyecek standartlara kavuşturduk.

Son 20 yılda öğretmenlerimiz için yoğun çaba sarf ettik.

Öğretmenlerin yüzde 75'i bizim dönemimizde atandı.

OECD verilerine göre Avrupa sınırlarında en az stres yaşayan öğretmenler bizim öğretmenlerimiz.

Sosyal medya organlarının yaygınlaşmasıyla evlatlarımız yabancı kültürün etkisi altına daha çok girmeye başladı.

Aile ortamından başlayarak çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizi aşılamayız.