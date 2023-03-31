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Erdoğan: Onlar sahte gündem peşinde, bizim gündemimiz deprem

Erdoğan: Onlar sahte gündem peşinde, bizim gündemimiz deprem
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis’te iftar programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ben bu iftar sofrasını muhabbet sofrası olarak görüyorum ve bugün sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Cumhur İttifakı olarak tüm heyetimizle birlikte sizlerle bir arada olmak bizlere ayrı bir güç veriyor. Aramızda şehit ailelerimiz var, gazilerimiz var, gazi ailelerimiz var. Hep beraber bir arada olmak gerçekten bizlere farklı bir güç katıyor. Her birinize iftar soframızı onurlandırdığımız için şükranlarımı sunuyorum. Bizler ortak bir kaderi ortak bir geleceği de paylaşıyoruz. Diğerleri ne yaparsa yapsın hangi sahte gündemlerin peşinden koşarsa koşsun biz her günümüzü deprem öncelikli meselelerle geçiriyoruz.

Etiketler deprem erdoğan kılıçdaroğlu
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