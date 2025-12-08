  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erdoğan, Oscar ödüllü yönetmenle görüştü

Erdoğan, Oscar ödüllü yönetmenle görüştü

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''No Other Land'' filmiyle Oscar ödülü alan Filistinli yönetmen Basel Adra ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistinlilerin yaşam mücadelesini konu alan Oscar ödüllü 'No Other Land(Başka Toprak Yok)' filminin yönetmeni Basel Adra'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'No Other Land' belgeselinin kazandığı ödüllerden dolayı Adra'yı tebrik etti. İsrail işgalinin en azgın halinin, El-Halil'in güney tepelerinde yaşandığını belirten Erdoğan, bölgede işlenen suçları belgeleyen herkesin doğrudan hedef alındığını söyledi. İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin şehit ettiği Adra'nın yakın arkadaşı Avde Hadalin ve tüm şehitler için Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, belgeseli çekerken gösterdikleri cesareti takdirle karşıladığını kaydetti.

DHA

text-ad
Etiketler recep tayyip erdoğan Filistin oscar No Other Land Basel Adra
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Unutulmayacak bir kış kapıda! Meteorologlar ''Asrın kışı geliyor'' diyerek uyardı Unutulmayacak bir kış kapıda! Meteorologlar ''Asrın kışı geliyor'' diyerek uyardı Eli silahlı şehir eşkıyası otobüs durağında korku saçtı! Arkadaşı da kayda aldı Eli silahlı şehir eşkıyası otobüs durağında korku saçtı! Arkadaşı da kayda aldı İmamoğlu'nun diploma davasında tansiyon yükseldi: ''İmalı soru sorarsanız böyle yanıt alırsınız'' İmamoğlu'nun diploma davasında tansiyon yükseldi: ''İmalı soru sorarsanız böyle yanıt alırsınız'' Fenerbahçe'de bir isim daha kadro dışı bırakıldı Fenerbahçe'de bir isim daha kadro dışı bırakıldı Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı! Kuvvetli geliyor Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı! Kuvvetli geliyor Toprağa gömülü halde bulunmuştu: Ölüme terk edilen çocuğun dayısının ifadesi ortaya çıktı Toprağa gömülü halde bulunmuştu: Ölüme terk edilen çocuğun dayısının ifadesi ortaya çıktı Otizmli öğrencilerin sınıfında skandal görüntüler! Veliler ayağa kalktı Otizmli öğrencilerin sınıfında skandal görüntüler! Veliler ayağa kalktı Hüseyin Baş yeniden BTP Genel Başkanı seçildi Hüseyin Baş yeniden BTP Genel Başkanı seçildi Bir adliyede daha vurgun: Zimmetine geçirdiği paraları kriptoya yatırıp, bahis oynamış Bir adliyede daha vurgun: Zimmetine geçirdiği paraları kriptoya yatırıp, bahis oynamış Marmaray'da bir intihar daha! Marmaray'da bir intihar daha!
Antalya'da peş peşe depremler! Çevre illerde de hissedildi Antalya'da peş peşe depremler! Çevre illerde de hissedildi İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı; acı haber geldi! İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı; acı haber geldi! Ünlü spikerlere sıçrayan soruşturmada dikkat çeken ''fenomen'' iddiası Ünlü spikerlere sıçrayan soruşturmada dikkat çeken ''fenomen'' iddiası Türkiye'nin hayalet İHA'sı ANKA-3 gümbür gümbür geliyor: Kritik bir testi daha geçti! Türkiye'nin hayalet İHA'sı ANKA-3 gümbür gümbür geliyor: Kritik bir testi daha geçti! Polis memuruna aracıyla çarpıp fotoğrafını paylaştı! Sürücü ''tanıdık'' çıktı Polis memuruna aracıyla çarpıp fotoğrafını paylaştı! Sürücü ''tanıdık'' çıktı Bir şehir kar altında: 2 ilçede 11 yerleşim yerine ulaşım kesildi Bir şehir kar altında: 2 ilçede 11 yerleşim yerine ulaşım kesildi Kim Milyoner Olmak İster'de ''Seyirciye güvenmiyorum'' diyen yarışmacı olay oldu Kim Milyoner Olmak İster'de ''Seyirciye güvenmiyorum'' diyen yarışmacı olay oldu Habur'un yanı başında 946 dönümlük dev proje: Bin kişiye ekmek kapısı olacak! Habur'un yanı başında 946 dönümlük dev proje: Bin kişiye ekmek kapısı olacak! Ünlü yorumcu Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı Ünlü yorumcu Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı 4.3'lük deprem öncü mü? Ahmet Ercan'dan ''Antalya'' yorumu 4.3'lük deprem öncü mü? Ahmet Ercan'dan ''Antalya'' yorumu