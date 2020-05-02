Erdoğan paylaştı! Türkiye'den Somali'ye yerli solunum cihazı

Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirilen solunum cihazları Somali'ye gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, solunum cihazlarını "MilliTeknolojiHamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir." notuyla paylaştı.



Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirilen solunum cihazları Somali'ye gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından cihazların uçağa yüklenmesini, "MilliTeknolojiHamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkânları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır. Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır!" notuyla paylaştı.