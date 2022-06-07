Erdoğan piyasaları ateşledi, dolar, Euro ve altın uçuşta

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı "Bu iktidar faizi artırmayacak, aksine faizi düşürmeye devam edeceğiz" açıklamasına piyasaların tepksi sert oldu. İşte dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim ülkemizde teknik anlamda enflasyon değil fiili bir hayat pahalılığı sorunu vardır" açıklamasını yaptı. "Bu iktidar faizi artırmayacak" demişti. Erdoğan sözlerini "Tam aksine biz, faizi düşürmeye devam edeceğiz" diyerek sürdürmüştü.

Piyasaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu faizler düşmeye devam edecek açıklamasına tepkisi çok sert oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelen enflasyon açıklamasıyla yeniden tırmanışa geçen piyasalarda yükseliş sürüyor.

TL'de dolar karşısında yüzde 10'a yakın değer kaybının görüldüğü Mayıs ayında TCMB döviz satış miktarını belirgin artırdı. Ancak bankacılar Nisan ortasından Mayıs ayının üçüncü haftasına kadar devam eden TCMB rezerv kayıplarının son iki haftada durduğuna dikkat çekti.

Dolar/TL, geçen ay başlayan ve TL'de yüzde 10 değer kaybı ile sonuçlanan sert yükseliş ardından 16.5 etrafında birkaç gün sakin seyir izledikten sonra yeniden yükselişe geçti.

İşte enflasyon piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 16,63 TL'den başlayan Dolar 16,66 TL'den, 17,81 TL'den başlayan Euro 17,82 TL'den, 20,83 TL'den başlayan Sterlin ise 20,76 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 16,5620 lira, avronun satış fiyatı ise 17,7350 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.840 Dolar'dan, Gram altın 984 TL'den, Çeyrek altın 1.583 TL'den Cumhuriyet altını ise 6.513 TL fiyatıyla işlem görüyor.

Altın fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 10 ile 20'lik farkla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,74 TL'den fiyatlanıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ılımlı söylemleri ve Çin'de Kovid-19'a ilişkin olumlu gelişmelerle önceki haftalarda emtia piyasasında görülen yükselişler geçen hafta yerini düşüş eğilimine bıraktı. ABD'de güçlü gelen istihdam verisinin sıkılaşan para politikası ve yükselen enflasyona ilişkin endişeleri körüklemesiyle pay piyasalarında düşüşler görülürken, emtia piyasası da bu durumdan olumsuz etkilendi.

Kripto paralar



Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 29 bin 494 dolar, Ethereum ise bin 754 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

Brent petrol

Dünü 120 dolar seviyesinin altında kapatan Brent petrol, güne yükselişle başladı.

Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatı 120,23 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolde teknik olarak 120,63 ile 120,87 dolar aralığının direnç, 120,39 ile 120,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.