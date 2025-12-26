Erdoğan: ''Sağlıkta farklı bir ligdeyiz; parası olan değil, ihtiyacı olan erişiyor''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sağlık alanında öncü bir ülke olduğunu belirterek ''Parası olanın değil, ihtiyacı olanın sağlık hizmetine eriştiği bir sistemi ülkemize kazandırdık.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin sağlık alanında artık farklı bir ligin oyuncusu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Parası olanın değil, ihtiyacı olanın sağlık hizmetine eriştiği bir sistemi ülkemize kazandırdık'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Açılışını yaptığımız Medistate Çekmeköy Hastanesi'nin ilçemize, İstanbul'umuza ve İstanbullu kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hastanemiz; 150 hasta yatağı, 16 genel, 13 yenidoğan yoğun bakımı, 43 polikliniği, fizik tedavi rehabilitasyon ünitesi, kapsamlı acil servisi, 4 diş polikliniği, 7 ameliyathanesiyle ilçemize ve şehrimize hizmet verecektir. Ayrıca hastanemizde nükleer tıp ve nükleer tedavi gibi kritik hizmetlerin sunulacağı onkoloji merkezi mevcuttur. İnşa edilecek 50 yataklı nörolojik bilimler merkezi ile hastanenin kapasitesinin 200 yatağa çıkacağını öğrenmekten memnuniyet duydum. Bu modern hastanede sağlık hizmeti alacak tüm kardeşlerimize şimdiden acil şifalar temenni ediyorum.

"ÜLKEYE HİZMETİN DEVLETİ, ÖZELİ OLMAZ"

Burada bir hususun altını öncelikle çizmek istiyorum. Ülkeye hizmetin devleti, özeli olmaz. Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına, Türkiye Yüzyılı hedeflerine bir adım daha yaklaşmasına katkı yapan her türlü çaba takdire şayandır. Eskiden olduğu gibi sermayeyi renklerine göre tasnif etmeyen, yatırımcılar arasında yerli yabancı ayrımına gitmeyen, ülkenin hayrına olacak her işi, her projeyi destekleyen bir iktidar olarak bu yatırımları çok kıymetli görüyoruz. Özellikle sağlık alanında vatandaşlarımızın kaliteli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran her türlü çabayı takdirle karşılıyoruz. Bunun ne kadar isabetli bir yaklaşım olduğunu pek çok kez gördük.

"TÜRKİYE SALGINI İYİ YÖNETENLERDENDİ"

Biliyorsunuz etkilerini hala atlatamadığımız küresel bir salgın yaşadık. Tüm dünyayı kasıp kavuran ve milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bu salgın, ülkelerin hem ekonomisini hem de sağlık sistemini test etti. Sağlık sistemi zayıf olan ülkeler salgın döneminde ağır bedeller ödedi. Senelerdir bize örnek gösterilen, muhalefetin hala öve öve bitiremediği Avrupa'da hangi trajik sahnelerin yaşandığını hepimiz hatırlıyoruz. Türkiye, son asrın en büyük sağlık krizi olan koronavirüs salgınını en iyi yöneten ülkelerden biri oldu. Bu süreçte kamu-özel fark etmeksizin sağlık altyapısının önemini hepimiz bizzat tecrübe ettik. Devlet ve şehir hastanelerimizle birlikte özel sağlık kuruluşlarımız salgını başarıyla yönetmemizde gerçekten kritik roller üstlendi.

6 Şubat depremlerinde de benzer durumlarla karşılaştık. Acil afet durumlarında özel hastanelerimiz, Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü koordinasyonla ciddi yük aldı. Buradaki hizmet bedelleri devletimiz tarafından karşılanarak en iyi sağlık hizmetini ilave maddi bir külfet oluşturmadan halkımıza sunduk. Türkiye bu alanda öncü ve örnek bir ülke olduğunu son yıllarda defalarca gösterdi. Sağlık alanında artık farklı bir ligin oyuncusuyuz. Bundan da ülkemiz adına kıvanç duyuyoruz.

"ASIL KAMUCULUK, SERMAYE DÜŞMANLIĞI YAPMAK DEĞİLDİR"

Biz 23 yıl boyunca attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her eserde, özel sektörümüzle iş birliği içinde ülkemize kazandırdığımız her yatırımda bunlarla çok sık muhatap olduk. Nasıl elinde çekiç olan her şeyi çivi görürse, bunlar da her konuyu getirip bir şekilde özel teşebbüs düşmanlığına bağladılar. Oysa asıl kamuculuk; sermaye düşmanlığı yapmak değil, gerektiğinde özel sektörle el ele verip kamu yararına değer üretmek, halkın hayatını daha güvenli, daha huzurlu hale getirmek, temel hizmetleri en uygun şekilde, en üst kalitede vatandaşına sunabilmektir.

Aynı şekilde belediye kaynakları talan ediliyor, halkın parası rantçıların, yolsuzların, yandaşların cebine akıyor, bunun da tüm faturasını daha fazla trafik, daha fazla eziyet, daha az hizmetle sokaktaki vatandaş ödüyorsa orada da bunların hiçbiri yoktur; tam tersine çok büyük bir soygun vardır.

Son 23 yıldır kimseyi ayırmadan çalıştık, çabaladık. 86 milyona aşkla hizmet ettik. Göreve geldiğimiz ilk günden beri sağlığı temel insan hakkı olarak gördük. Sağlık hizmetlerinin standardını sadece belirli bir kesim için değil tüm Türkiye'de yukarı çektik.

Türkiye 1539 sağlık kuruluşu ile vatandaşına kesintisiz sağlık hizmeti sunan bir ülkedir. İstanbul'da sağlık yatırımlarının toplam değeri 170 milyar lirayı buldu.

Sağlıkta kilit nokta personeldir. İstanbul'da toplam hekim sayısını yüzde 134 oranında artırdık. Türkiye'de 234 bini hekim 264 bini hemşire, toplam 1 milyon 470 bin sağlık çalışanımız hizmet veriyor.

İstanbul'da bir günde 3 milyon muayene gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin ve İstanbul'un sağlık turizminde ciddi bir ivme yakaladığını görüyoruz. 2025'in üçüncü çeyrek verilerine göre yılın ilk 9 ayında sağlık hizmeti almak amacıyla ülkemize gelenlerin sayısı 1,1 milyona ulaştı. Saç ekimi başta olmak üzere İstanbul bir marka haline geldi.

Milletimizin her bir ferdi birinci sınıf vatandaştır. Sağlık başta olmak üzere her alanda 1. sınıf hizmete layıktır. Açılışını yaptığımız tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Özel sektörden bu alana yatırım yapan tüm kuruluşlara ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum."