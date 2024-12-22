Erdoğan, Şam'a gidiyor

Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'dan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan da Şam'a gelmeyi düşünüyorlar" dedi.

Suriye’de Esad döneminin sona ermesi ile birlikte Türkiye ile normalleşme dönemi de tam anlamıyla başladı. MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ilk ziyareti gerçekleştirdi. Kalın, ziyaretinde Emevi Camii’nde şükür namazı da kılmıştı.

Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret etmeyi planladığını duyurdu. Köroğlu, "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'dan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan da Şam'a gelmeyi düşünüyorlar" dedi. Olası ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Köroğlu, bu ziyaretin Suriye ile ilişkilerde önemli bir aşama olacağını söyledi. Köroğlu, "Suriye ile Osmanlı dönemindekine benzer bir ilişkiye sahip olacağımızı da takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Yakında Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da inşallah oraya gidecek. Yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar" demişti. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da, 12 Aralık'ta Şam'ı ziyaret etmişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emevi Camii'ni ziyaret edebileceği belirtildi. HTŞ lideri Ahmet El Şara ile görüşecek olan Erdoğan'ın, Suriyeli Türkmenler ile de bir araya geleceği aktarıldı. Cumhurbaşkanı için Hama, Humus, İdlib hattı boyunca hava ve karadan olağanüstü koruma gerçekleştirilecek. Türk radarları da aktive edilerek bütün hava hareketliliği kontrol altına alınacağı belirtildi.

Erdoğan Suriye'ye en son 2008'de gitti

Son olarak 2008 yılında Recep Tayyip Erdoğan başbakan olduğu dönemde Suriye'nin başkenti Şam'a gitmişti. Devlet Hava Meydanları ve Türk Hava Yolları'ndan (THY) bir ekip, Şam'da incelemelerde bulundu. Ekip daha sonra Halep Uluslararası Havaalanı'nı geçip burada da kontroller gerçekleştirdi.