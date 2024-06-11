Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayşe Ateş ile görüşmesi başladı.

Görüşmede Sinan ve Ayşe Ateş'in kızları Bengisu ve Banuçiçek Ateş de yer aldı.

YARGILAMA 1 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Ayşe Ateş daha önce Sinan Ateş’in iddianamesiyle ilgili olarak, “İddianame adı verilen içi boş kağıt parçasının kabul edildiğini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım.” diyerek tepki göstermişti.

Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin dava 1 Temmuz’da başlayacak. Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada 22 tutuklu hakkında tasarlayarak adam öldürme suçlamasıyla yargılanacak.