Erdoğan: Suriye'de işgal derdimiz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamaları'nın tanıtım töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Harita çalışmalarında MSB'nin bu mekezinden başka müracaat edeceğimiz bir yer yoktu. Bu şimdi yaygınlaşmaya başladı. Google ve Yandax gibi. Bizim çok daha ileri gitmemiz gerekiyordu. Şimdi harita müdürlüğümüzün güçlü bir şekilde ortaya çıkması bizler için her türlü takdirin üzerindedir.

Bardağa boş tarafından baktığımızda geciktik diye hayıflanıyoruz dolu tarafına baktığımızda harita uygulamamıza kavuştuk diyoruz. İşte böyle karışık duygular içerisindeyiz. En değerli şirketlerden 10'unun 7'sinin dijital teknolojiye çalışan şirketler olduğunu görüyoruz.

Ülkemizin seyirci kalması ve devri geçmiş teknoloji çöplüğüne dönmüşmesi üzüntü vericidir. Savunma sanayiinde yüzde 65 seviyesine çıkmış durumdayız. Bilim ve teknolojideki gayretlerimiz sadece savunma sanayiinden ibaret değildir. Ülkemiz teknolojinin nimetlerinden faydalanmıştır. Ülkemizde elektronik devlet kullanıcı sayısı 41 milyonun üzerine çıkmıştır.Ülkemizde elektronik devlet kullanıcı sayısı 41 milyonun üzerine çıkmıştır. Kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Türkiye Uzay Ajansı ile uzay çalışmalarında yeni bir aşamaya geçtiğimize inanıyorum. Ar-Ge merkezlerimizin sayısı bini geçti. Tasarım merkezlerinin sayısı 300'e yaklaştı.

Türkiye'nin sanayi ve teknolojide kat ettiği mesafe diğer alanlardaki gayretlerimizin altyapısını oluşturmuştur. 81 ilimizin tüm yatırımlarını takip ediyoruz. Milli teknoloji hamlesi ve dijital Türkiye diyerek bu süreçte yerimizi alıyoruz. Kendi ürettiğimiz verinin ülkemizin kontrolünde olması milli güvenlik meselesidir.

"FIRAT KALKANI VE ZEYTİN DALI DİĞERLERİNDEN FARKLI"

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarımızda kullandığımız yöntemleri geçmiştekilerle karşılaştırmak mümkün değildir. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, yapay zeka konusunda nereye varılırsa varılsın, insan her şeyin merkezinde olmaya devam edecektir. İnsan varsa bütün bu gelişmeler var. İnsan yoksa bunların hiçbiri yok. İnsani eşyaya hizmet eder hale getiren anlayış bizim kültürümüzle bağdaşmaz. Türkiye olarak bizi orta üst ve üst gelişmişlik derecesine sahip ülkelerden ayıran en önemli özellik bu anlayışımızdır.

"BATI ZİHNİYETİYLE HAREKET ETMEDİK"

Biz asla Batı dünyasının mültecilere kapılarını kapatmasına, her gün Akdeniz'in karanlık sularında onların ölümünü seyretmesine yol açan zihniyetle hareket etmedik, edemeyiz. Önümüzde bizden daha zengin nice ülke bulunduğu halde insani yardımlarda özellikle milli gelire oranla söylüyorum bir numarayız. Dünyanın en zengini denilenler bizim çok çok arkamızda yer alıyor.

"SURİYE'DE İNSANİ AMACI OLAN TEK ÜLKE TÜRKİYE"

Suriye'deki operasyonlarımızın amacı kendi sınırlarımızı güvence altına almanın yanı sıra oradaki insanların huzurunu sağlamaktır. Bizim Suriye'de işgal diye bir derdimiz yok. Bize vatan topraklarımız yeter. Topraklarımıza en ufak parselizasyona müsaade etmeyiz. Açık söylüyorum, Suriye'de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye'dir. Tüm ülkelerin ajandalarında başka projeler vardır.

Düştüğümüzde tekme atmak için bekleyen o kadar çok kesim var ki. 15 Temmuz'da başımıza geldi devlete darbe girişimi. Demokrasiye inanmış bir ülke olarak tüm ekibimle dünyanın neredesinde olursa olsun nerede bir darbe girişimi varsa hepsinin karşısındayız. Sandıktan gelene herkes saygı duymak zorundadır."