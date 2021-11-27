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Erdoğan talimat verdi: Dövizdeki manipülasyon iddialarına inceleme

Erdoğan talimat verdi: Dövizdeki manipülasyon iddialarına inceleme

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine döviz piyasasındaki manipülasyon iddialarının araştırılması için harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurları üzerinden manipülasyon yapılıp yapılmadığının araştırılması, varsa konunun gerekli yerlere iletilerek ilgili kurumlar nezdinde çalışma gerçekleştirilmesi için DDK'ya talimat verdi.

Talimat üzerine harekete geçen DDK, döviz kurları üzerinden manipülasyon yapılıp yapılmadığını tespit etmek için ilgili kurumlardan bilgi ve belge isteyebilecek.

Çalışmanın sonunda hazırlanacak rapor, gerekli işlemlerin yapılması için ilgili kurumlarla paylaşılacak.

Etiketler DDK döviz
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